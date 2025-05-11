В матче Барселона – Реал был зафиксирован ассистенский хет-трик

В матче 35-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» дома победила «Реал» со счетом 4:3.

В составе хозяев тремя результативными передачами отметился Ферран Торрес.

Торрес ассистировал Эрику Гарсии, Ламину Ямалю и Рафинье.

25-летний испанец стал лишь вторым игроком в сезоне Ла Лиги, кому удалось подобное достижение.

Первым был игрок «Атлетика» Иньяки Уильямс.

Игра между «Барселоной» и «Реалом» подарила болельщикам еще и хет-трик Мбаппе.