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Испания
11 мая 2025, 19:40 |
947
0

В матче Барселона – Реал был зафиксирован ассистенский хет-трик

Автором этого достижения стал игрок каталонской команды

11 мая 2025, 19:40 |
947
0
В матче Барселона – Реал был зафиксирован ассистенский хет-трик
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 35-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» дома победила «Реал» со счетом 4:3.

В составе хозяев тремя результативными передачами отметился Ферран Торрес.

Торрес ассистировал Эрику Гарсии, Ламину Ямалю и Рафинье.

25-летний испанец стал лишь вторым игроком в сезоне Ла Лиги, кому удалось подобное достижение.

Первым был игрок «Атлетика» Иньяки Уильямс.

Игра между «Барселоной» и «Реалом» подарила болельщикам еще и хет-трик Мбаппе.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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