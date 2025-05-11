Испания11 мая 2025, 19:40 |
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В матче Барселона – Реал был зафиксирован ассистенский хет-трик
Автором этого достижения стал игрок каталонской команды
11 мая 2025, 19:40 |
947
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В матче 35-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» дома победила «Реал» со счетом 4:3.
В составе хозяев тремя результативными передачами отметился Ферран Торрес.
Торрес ассистировал Эрику Гарсии, Ламину Ямалю и Рафинье.
25-летний испанец стал лишь вторым игроком в сезоне Ла Лиги, кому удалось подобное достижение.
Первым был игрок «Атлетика» Иньяки Уильямс.
Игра между «Барселоной» и «Реалом» подарила болельщикам еще и хет-трик Мбаппе.
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