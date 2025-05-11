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Украина. Премьер лига
11 мая 2025, 19:32 | Обновлено 11 мая 2025, 19:34
606
0

ФЕСЮН: «Результат довольно плохой. Не буду комментировать действия арбитра»

Голкипер «Шахтера» высказался о матче против «Зари»

11 мая 2025, 19:32 | Обновлено 11 мая 2025, 19:34
606
0
ФЕСЮН: «Результат довольно плохой. Не буду комментировать действия арбитра»
ФК Шахтер. Кирилл Фесюн

Голкипер донецкого «Шахтера» Кирилл Фесюн поделился эмоциями после ничейного матча против луганской «Зари» в матче 28 тура Украинской Премьер-лиги.

– Вы сыграли вничью с Зарей 0:0. Как ты оценил бы результат этой встречи?

– Для вратаря поединок без пропущенных голов всегда в плюс. Для нашей команды такой результат достаточно плох.

– Удаление центрального защитника «горняков» Грама по делу?

– Мне бы не хотелось комментировать решение главного арбитра этой встречи. Повтор этого эпизода я еще не видел, – сказал голкипер.

В нынешнем сезоне «горняки» занимают третье место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 58 турнирных баллов после 28 сыгранных матчей.

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Заря - Шахтер Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Кирилл Фесюн Заря Луганск чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Sportarena
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