ФЕСЮН: «Результат довольно плохой. Не буду комментировать действия арбитра»
Голкипер «Шахтера» высказался о матче против «Зари»
Голкипер донецкого «Шахтера» Кирилл Фесюн поделился эмоциями после ничейного матча против луганской «Зари» в матче 28 тура Украинской Премьер-лиги.
– Вы сыграли вничью с Зарей 0:0. Как ты оценил бы результат этой встречи?
– Для вратаря поединок без пропущенных голов всегда в плюс. Для нашей команды такой результат достаточно плох.
– Удаление центрального защитника «горняков» Грама по делу?
– Мне бы не хотелось комментировать решение главного арбитра этой встречи. Повтор этого эпизода я еще не видел, – сказал голкипер.
В нынешнем сезоне «горняки» занимают третье место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 58 турнирных баллов после 28 сыгранных матчей.
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