ФЕСЮН: «Результат довольно плохой. Не буду комментировать действия арбитра»

Голкипер донецкого «Шахтера» Кирилл Фесюн поделился эмоциями после ничейного матча против луганской «Зари» в матче 28 тура Украинской Премьер-лиги.

– Вы сыграли вничью с Зарей 0:0. Как ты оценил бы результат этой встречи?

– Для вратаря поединок без пропущенных голов всегда в плюс. Для нашей команды такой результат достаточно плох.

– Удаление центрального защитника «горняков» Грама по делу?

– Мне бы не хотелось комментировать решение главного арбитра этой встречи. Повтор этого эпизода я еще не видел, – сказал голкипер.

В нынешнем сезоне «горняки» занимают третье место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 58 турнирных баллов после 28 сыгранных матчей.