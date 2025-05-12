Анчелотти назвал двух игроков Реала, которые виноваты в фиаско против Барсы
«Бланкос» проиграли принципиальному сопернику 3:4
11 мая прошел матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.
Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.
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Помощник главного тренера «Реала» Давиде Анчелотти обвинил двух игроков «бланкос» в поражении в этом поединке. Анчелотти-младший был разочарован игрой Арды Гюлера и Дани Себальоса.
«Невозможно выиграть игру, если мы не владеем больше мячом, сегодня был не ваш день», – обратился Давиде к Гюлеру и Себальосу.
Отставание «Реала» от «Барселоны» в Ла Лиге теперь составляет семь очков.
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