Анчелотти назвал двух игроков Реала, которые виноваты в фиаско против Барсы

11 мая прошел матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

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Помощник главного тренера «Реала» Давиде Анчелотти обвинил двух игроков «бланкос» в поражении в этом поединке. Анчелотти-младший был разочарован игрой Арды Гюлера и Дани Себальоса.

«Невозможно выиграть игру, если мы не владеем больше мячом, сегодня был не ваш день», – обратился Давиде к Гюлеру и Себальосу.

Отставание «Реала» от «Барселоны» в Ла Лиге теперь составляет семь очков.