Это позор. Определены три игрока, из-за которых Реал проиграл Барселоне

11 мая прошел матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

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Известный испанский журналист портала Cadena SER Антонио Ромеро выделил трех игроков «Реала», которые виноваты в этом поражении.

«Сегодняшнее выступление Гюлера, Винисиуса и Себальоса – это позор», – отметил Ромеро.

Отставание «Реала» от «Барселоны» в Ла Лиге теперь составляет семь очков.