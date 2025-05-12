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Испания
12 мая 2025, 04:24 |
375
0

Это позор. Определены три игрока, из-за которых Реал проиграл Барселоне

«Барса» победила со счетом 4:3

12 мая 2025, 04:24 |
375
0
Это позор. Определены три игрока, из-за которых Реал проиграл Барселоне
Getty Images/Global Images Украина. Винисиус Жуниор и Арда Гюллер

11 мая прошел матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Известный испанский журналист портала Cadena SER Антонио Ромеро выделил трех игроков «Реала», которые виноваты в этом поражении.

«Сегодняшнее выступление Гюлера, Винисиуса и Себальоса – это позор», – отметил Ромеро.

Отставание «Реала» от «Барселоны» в Ла Лиге теперь составляет семь очков.

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Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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