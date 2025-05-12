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Испания
12 мая 2025, 07:45 | Обновлено 12 мая 2025, 07:47
36850
4

Реал после поражения от Барселоны определился с судьбой Лунина

Мадридцы готовы продать украинца в «Астон Виллу»

12 мая 2025, 07:45 | Обновлено 12 мая 2025, 07:47
36850
4
Реал после поражения от Барселоны определился с судьбой Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за нехватки игровой практики.

По информации испанских СМИ, английская «Астон Вилла» усилила интерес к украинцу и является главным фаворитом на подписание Лунина. Трансфер Лунина является личной просьбой наставника «вилланов» Унаи Эмери.

«Реал» согласился отпустить украинца в «Астон Виллу», последнее слово будет за Луниным. Мадридцы хотят получить за трансфер 20-25 миллионов евро.

В этом сезоне Лунин провел 12 поединков, пропустил 19 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Астон Вилла трансферы Реал Мадрид Унаи Эмери Андрей Лунин трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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Комментарии 4
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RomеоBoss
Скільки вже продовжується ця епопея.
З назвою "Як боси Реала",хочуть нарешті позбутись заважаючого їм весь час Лунина! Куди его вже тільки не відправляли! Але  все не як не визначаться!
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+1
Lulinnha
В прошлом году Лунин спасал жопу Переса в ЛЧ. А в этом году Лунин чуть ли не хуже других игроков и самый ли виновник плохих результатов. 
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+1
C.Пеклов
Вже 100 разів читав новину з такою,чи похожею  назвою!
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0
AndiM
А з тим придурковатим володарем коричневої рукавички ,що будуть робити? Здадуть на сміттєзвалище пенсіонерів - інтер маямі?
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0
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