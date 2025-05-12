Реал после поражения от Барселоны определился с судьбой Лунина

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за нехватки игровой практики.

По информации испанских СМИ, английская «Астон Вилла» усилила интерес к украинцу и является главным фаворитом на подписание Лунина. Трансфер Лунина является личной просьбой наставника «вилланов» Унаи Эмери.

«Реал» согласился отпустить украинца в «Астон Виллу», последнее слово будет за Луниным. Мадридцы хотят получить за трансфер 20-25 миллионов евро.

В этом сезоне Лунин провел 12 поединков, пропустил 19 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.