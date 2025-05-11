Мбаппе набросился на игрока Реала после гола Барсы. Не обошлось без мата

11 мая прошел матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико в Каталонии. Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев.

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Третий забитый гол Барселоны произошел благодаря недоразумению игроков Реала. Килиан Мбаппе и Дани Себальос не разобрались, что делать с мячом, в результате чего он достался Педри, который разогнал голевую атаку и отдал ассист на Рафинью.

После пропущенного гола звездный французский форвард эмоционально обратился к Себальосу с критикой:

«Ты не должен был подходить, я контролировал игру, б***ь».

Третий пропущенный гол Реала: