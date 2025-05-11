Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Заслуга Арететы». Слот расхвалил Арсенал перед матчем в АПЛ
Англия
11 мая 2025, 18:04 | Обновлено 11 мая 2025, 18:06
82
0

«Заслуга Арететы». Слот расхвалил Арсенал перед матчем в АПЛ

11 мая пройдет центральный матч 36-го тура чемпионата

11 мая 2025, 18:04 | Обновлено 11 мая 2025, 18:06
82
0
«Заслуга Арететы». Слот расхвалил Арсенал перед матчем в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал матч с «Арсеналом», который пройдет 11 мая в рамках 36-го тура Английской Премьер-лиги.

Поединок начнется в 18:30 на стадионе «Энфилд».

«По моему мнению, Микель заслуживает большого уважения за то, как играет его команда. «Арсенал» может играть в почти любом стиле. Достижением является даже умение играть в одном стиле, но команда Микеля способна быть разной – как мы видели в двух матчах против ПСЖ. Они могут использовать стандарты, могут обороняться глубоко, но и доминировать на поле. Они способны играть с высоким прессингом, могут выходить из обороны через короткий пас или же играть длинными передачами. Они сильны в каждом аспекте игры, и это делает их сложными для анализа – ты никогда не знаешь, чего ожидать. Такое возможно только тогда, когда тренер работает в клубе много лет. Но даже среди тех, кто долго возглавляет команды, не все способны так варьировать стиль игры. Это – особенное. Такое видишь нечасто.

Если уйдет Трент, то не будет лидеров? У нас есть лидеры, но это не так, что я ежемесячно или еженедельно провожу встречи с капитанской группой. Я так никогда не делал. С уходом Трента это не означает, что у нас вдруг не осталось лидеров. Он не был самым громким в раздевалке, но показывал пример. Я разговариваю со всеми игроками, а не только с тремя-четырьмя», – сказал Слот.

По теме:
Микель АРТЕТА: «Ливерпуль в этом сезоне был самой лучшей командой»
Сыграет ли Зинченко? Ливерпуль и Арсенал назвали стартовые составы
«Это ошибка стюарда». В Ипсвиче объяснили скандал с украинским флагом
Ливерпуль Арсенал Лондон пресс-конференция чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль - Арсенал Арне Слот
Андрей Витренко Источник: Daily Mail
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фарерские острова – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧЕ
Другие виды | 11 мая 2025, 17:12 10
Фарерские острова – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧЕ
Фарерские острова – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧЕ

Ключевой поединок для нашей сборной

Титулованный клуб Германии вернулся в Бундеслигу спустя 7 лет после вылета
Футбол | 11 мая 2025, 01:39 0
Титулованный клуб Германии вернулся в Бундеслигу спустя 7 лет после вылета
Титулованный клуб Германии вернулся в Бундеслигу спустя 7 лет после вылета

Гамбург идет первым во Второй Бундеслиге и наконец-то добился повышения в классе

Это характер! Свитолина дожала американку на большом турнире в Риме
Теннис | 10.05.2025, 18:59
Это характер! Свитолина дожала американку на большом турнире в Риме
Это характер! Свитолина дожала американку на большом турнире в Риме
Барселона – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 11.05.2025, 18:20
Барселона – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Барселона – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ЧМ по хоккею. Две шайбы за 12 секунд Швеции, победа Германии
Хоккей | 10.05.2025, 19:48
ЧМ по хоккею. Две шайбы за 12 секунд Швеции, победа Германии
ЧМ по хоккею. Две шайбы за 12 секунд Швеции, победа Германии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хавбек Барселоны не сыграет в Эль-Классико. Флик потерял в него веру
Хавбек Барселоны не сыграет в Эль-Классико. Флик потерял в него веру
10.05.2025, 12:38 1
Футбол
Алонсо отказал Реалу. Хаби не хочет выполнять просьбу мадридцев
Алонсо отказал Реалу. Хаби не хочет выполнять просьбу мадридцев
10.05.2025, 00:40
Футбол
Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба
Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба
11.05.2025, 08:33 34
Футбол
Мартин БАКОЛЕ: «Усик – Дюбуа? Он проиграет, с ним будут просто играть»
Мартин БАКОЛЕ: «Усик – Дюбуа? Он проиграет, с ним будут просто играть»
11.05.2025, 09:17 2
Бокс
Реал получил предложение от легендарного клуба на 200 миллионов евро
Реал получил предложение от легендарного клуба на 200 миллионов евро
10.05.2025, 04:33 1
Футбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
10.05.2025, 08:29 19
Бокс
Боб АРУМ: «Это трагедия для бокса. Абсолютный позор»
Боб АРУМ: «Это трагедия для бокса. Абсолютный позор»
11.05.2025, 08:53 3
Бокс
Быстрый нокаут. Известный украинский боксер эффектно победил в Италии
Быстрый нокаут. Известный украинский боксер эффектно победил в Италии
10.05.2025, 23:48
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем