«Заслуга Арететы». Слот расхвалил Арсенал перед матчем в АПЛ

Тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал матч с «Арсеналом», который пройдет 11 мая в рамках 36-го тура Английской Премьер-лиги.

Поединок начнется в 18:30 на стадионе «Энфилд».

«По моему мнению, Микель заслуживает большого уважения за то, как играет его команда. «Арсенал» может играть в почти любом стиле. Достижением является даже умение играть в одном стиле, но команда Микеля способна быть разной – как мы видели в двух матчах против ПСЖ. Они могут использовать стандарты, могут обороняться глубоко, но и доминировать на поле. Они способны играть с высоким прессингом, могут выходить из обороны через короткий пас или же играть длинными передачами. Они сильны в каждом аспекте игры, и это делает их сложными для анализа – ты никогда не знаешь, чего ожидать. Такое возможно только тогда, когда тренер работает в клубе много лет. Но даже среди тех, кто долго возглавляет команды, не все способны так варьировать стиль игры. Это – особенное. Такое видишь нечасто.

Если уйдет Трент, то не будет лидеров? У нас есть лидеры, но это не так, что я ежемесячно или еженедельно провожу встречи с капитанской группой. Я так никогда не делал. С уходом Трента это не означает, что у нас вдруг не осталось лидеров. Он не был самым громким в раздевалке, но показывал пример. Я разговариваю со всеми игроками, а не только с тремя-четырьмя», – сказал Слот.