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Англия
11 мая 2025, 17:51 | Обновлено 11 мая 2025, 18:35
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Микель АРТЕТА: «Ливерпуль в этом сезоне был самой лучшей командой»

Тренер «Арсенала» в ожидании поединка АПЛ

11 мая 2025, 17:51 | Обновлено 11 мая 2025, 18:35
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Микель АРТЕТА: «Ливерпуль в этом сезоне был самой лучшей командой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Ливерпуля» в 36-м туре Английской Премьер-лиги.

«Речь идёт об этом сезоне, о тех очках, которые ещё можно набрать, и о том, чтобы финишировать на позиции, которую мы хотим занять – мы обязаны это сделать.

Именно так мы себя и чувствовали после вылета из еврокубков. Мы очень, очень гордимся собой, но должны закончить сезон столь же достойно. Выиграть Премьер-лигу уже невозможно – это ясно, но за оставшиеся 16 дней и три матча мы должны сделать всё, чтобы хотя бы сами собой могли гордиться – своей борьбой и тем, как мы завершим этот сезон.

Но мы – как раз та команда, которая подбирается очень близко к большим трофеям, но не выигрывает их. Это должно стать частью нашего пути. Мы должны уметь сразу переключаться на другие соревнования и показывать высочайший уровень – вот и всё.

Что я думаю о чемпионском коридоре для «Ливерпуля»? Они это заслужили. Это была лучшая команда, самая стабильная, и то, что сделал Арне со своим тренерским штабом – действительно впечатляет, это было очень хорошо. Они полностью этого заслуживают, и в этом суть спорта. Если кто-то сильнее – это нужно признать, принять и стремиться достичь их уровня.

Тебя должно что-то двигать, вдохновлять, и боль в таких моментах – это хорошая мотивация, когда ты действительно хочешь чего-то добиться. Это правильный поступок – проявить уважение, но использовать это как стимул на следующий сезон.

Они будут держать трофей, и кто-то должен прийти и отобрать его у них. Я уверен, что будет много претендентов – и очень хорошо подготовленных – которые смогут вновь поднять уровень конкуренции и сделать борьбу действительно сложной», – сказал Артета.

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Ливерпуль Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль - Арсенал Микель Артета пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: ФК Арсенал Лондон
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Mark4854590
Ліверпуль став чемпіоном. Тобто був найкращім саме тут і саме зараз
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