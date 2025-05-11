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Англия
11 мая 2025, 17:40 | Обновлено 11 мая 2025, 18:39
775
1

Сыграет ли Зинченко? Ливерпуль и Арсенал назвали стартовые составы

Арне Слот и Микель Артета определились с выбором 11 футболистов основы

11 мая 2025, 17:40 | Обновлено 11 мая 2025, 18:39
775
1
Сыграет ли Зинченко? Ливерпуль и Арсенал назвали стартовые составы
Коллаж Sport.ua. Арне Слот и Микель Артета

11 мая в 18:30 состоится центральный матч 36-го тура Английской Премьер-лиги.

Ливерпуль сыграет против Арсенала на домашней арене Энфилд.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Ливерпуль имеет 82 очка и досрочно стал чемпионом Англии в 20-й раз (столько же титулов имеет Ман Юнайтед).

Арсенал набрал 67 очков, занимает второе место и стремится отфиксировать свое место в зоне Лиги чемпионов.

Арне Слот и Микель Артета определились с выбором 11 футболистов основы

Украинский защитник канониров Александр Зинченко заявлен в резервном составе.

Сыграет ли Зинченко? Ливерпуль и Арсенал назвали стартовые составы

Ливерпуль: Алиссон, Ван Дейк, Конате, Диас, Собослаи, Салах, Джонс, Гакпо, Робертсон, Гравенберх, Брэдли.

Арсенал: Райя, Уайт, Салиба, Кивиор, Льюис-Скелли, Партей, Мерино, Одегор, Сака, Мартинелли, Троссард.

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Ливерпуль Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль - Арсенал Микель Артета Арне Слот Александр Зинченко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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Vovan78
Артета у своєму репертуарі. У складі ті ж самі гравці. Ротаці я відсутня від слова зовсім. Вже три матчі поспіль ці гравці програють і в захисті і в атаці, а вони продовжують виходити в основі. З таким підходм до гри Арсенал ризикує залишитися поза топ 3. І це буде, мабуть, справедливо. Адже команда повністю провалює фінальну частину чемпіонату і ЛЧ.
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