Сыграет ли Зинченко? Ливерпуль и Арсенал назвали стартовые составы

11 мая в 18:30 состоится центральный матч 36-го тура Английской Премьер-лиги.

Ливерпуль сыграет против Арсенала на домашней арене Энфилд.

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Ливерпуль имеет 82 очка и досрочно стал чемпионом Англии в 20-й раз (столько же титулов имеет Ман Юнайтед).

Арсенал набрал 67 очков, занимает второе место и стремится отфиксировать свое место в зоне Лиги чемпионов.

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Украинский защитник канониров Александр Зинченко заявлен в резервном составе.

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Ливерпуль: Алиссон, Ван Дейк, Конате, Диас, Собослаи, Салах, Джонс, Гакпо, Робертсон, Гравенберх, Брэдли.

Арсенал: Райя, Уайт, Салиба, Кивиор, Льюис-Скелли, Партей, Мерино, Одегор, Сака, Мартинелли, Троссард.