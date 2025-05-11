Испания11 мая 2025, 18:06 | Обновлено 11 мая 2025, 18:16
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ВИДЕО. Реал посыпался. Дикая ошибка обороны: Рафинья забил четвертый Реалу
Барселона выиграла первый тайм у королевского клуба со счетом 4:2
11 мая 2025, 18:06 | Обновлено 11 мая 2025, 18:16
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11 мая проходит матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.
Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 45-й минуте Рафинья сделал счет 4:2 в пользу сине-гранатовых. Бразилец положил дубль.
Напомним, что королевский клуб побеждал 2:0 после стартовых 15 минут.
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Комментарии 1
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Шо там "найкращий голкіпер світу", вже наївся за перший тайм чи ще просить?)
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