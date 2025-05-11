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  4. ВИДЕО. Реал посыпался. Дикая ошибка обороны: Рафинья забил четвертый Реалу
Испания
11 мая 2025, 18:06 | Обновлено 11 мая 2025, 18:16
901
1

ВИДЕО. Реал посыпался. Дикая ошибка обороны: Рафинья забил четвертый Реалу

Барселона выиграла первый тайм у королевского клуба со счетом 4:2

11 мая 2025, 18:06 | Обновлено 11 мая 2025, 18:16
901
1
ВИДЕО. Реал посыпался. Дикая ошибка обороны: Рафинья забил четвертый Реалу
Getty Images/Global Images Ukraine

11 мая проходит матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 45-й минуте Рафинья сделал счет 4:2 в пользу сине-гранатовых. Бразилец положил дубль.

Напомним, что королевский клуб побеждал 2:0 после стартовых 15 минут.

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Барселона Реал Мадрид Барселона - Реал видео голов и обзор Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Alehandro
Шо там "найкращий голкіпер світу", вже наївся за перший тайм чи ще просить?)
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