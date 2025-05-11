ВИДЕО. Реал посыпался. Дикая ошибка обороны: Рафинья забил четвертый Реалу

11 мая проходит матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

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На 45-й минуте Рафинья сделал счет 4:2 в пользу сине-гранатовых. Бразилец положил дубль.

Напомним, что королевский клуб побеждал 2:0 после стартовых 15 минут.