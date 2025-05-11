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Украина. Премьер лига
11 мая 2025, 18:03 |
292
0

КОСТЫШИН: «Матч с Кривбассом? Мы играли, чтобы остаться в УПЛ»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

11 мая 2025, 18:03 |
292
0
КОСТЫШИН: «Матч с Кривбассом? Мы играли, чтобы остаться в УПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Костышин

Главный тренер ковалевского «Колоса» Руслан Костышин поделился эмоциями после победы своей команды над «Кривбассом» в 28 туре Украинской Премьер-лиги (1:0).

– Честно говоря, мы играли, чтобы остаться в УПЛ. Простите, потому что я сорвал голос. Я сейчас помощника позову – пусть на все ответит.

Я просто хочу всех поздравить, студию поздравить и поздравить свою команду, поздравить президента. Потому что он заслуживает, чтобы у команды была намного лучше позиция, это не место «Колоса». А мы играли сегодня на результат. Да, может, не такая качественная игра, но мы играли на результат.

– Интересный момент с забитым мячом, стандарт. Мы знаем, что Олег Шелаев работает со стандартами. Видим реакцию Элиаса Теллеса, как он побежал к вам, потом к нему. Сработало сегодня?

– Да, он отвечает за стандарты. Это уже 2-й стандарт в последних играх, которые мы забили. Молодец работает хорошо, значит.

– Вы голос сорвали, вас местная публика не отпускала сегодня. Особая победа для вас сегодня? Вы здесь, как свой?

– Ну, вы видели, как публика ко мне относится. Наверное, свой, наверное, не зря провел здесь 6 лет – наверное, запомнили.

– Сорванный голос. Интересно, сколько вы километров набегали сегодня. Надо, наверное, датчик на спине вешать, потому что у вас будто сдвоенный фланг с Алефиренко был.

– Это стиль, это мой характер, это психосоматика моя. Если я буду по-другому, то футболисты растеряются, потому что они привыкли видеть только такое, – сказал Костышин.

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Руслан Костышин Колос Ковалевка Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кривбасс - Колос
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
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