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Испания
11 мая 2025, 17:45 | Обновлено 11 мая 2025, 18:00
493
0

ВИДЕО. Барселона отыграла один гол. За 19 минут в Эль-Класико забито 3 мяча

Эрик Гарсия поразил ворота Тибо Куртуа после розыгрыша углового

11 мая 2025, 17:45 | Обновлено 11 мая 2025, 18:00
493
0
ВИДЕО. Барселона отыграла один гол. За 19 минут в Эль-Класико забито 3 мяча
Getty Images/Global Images Ukraine

11 мая проходит матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

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На 19-й минуте Эрик Гарсия поразил ворота Тибо Куртуа и отыграл для сине-гранатовых один мяч после розыгрыша углового.

Сейчас Реал побеждает со счетом 2:1. За сливочных дубль положил Килиан Мбаппе.

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Эрик Гарсия видео голов и обзор Барселона Реал Мадрид Барселона - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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