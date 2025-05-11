Испания11 мая 2025, 17:45 | Обновлено 11 мая 2025, 18:00
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ВИДЕО. Барселона отыграла один гол. За 19 минут в Эль-Класико забито 3 мяча
Эрик Гарсия поразил ворота Тибо Куртуа после розыгрыша углового
11 мая 2025, 17:45 | Обновлено 11 мая 2025, 18:00
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11 мая проходит матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.
Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 19-й минуте Эрик Гарсия поразил ворота Тибо Куртуа и отыграл для сине-гранатовых один мяч после розыгрыша углового.
Сейчас Реал побеждает со счетом 2:1. За сливочных дубль положил Килиан Мбаппе.
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