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Испания
11 мая 2025, 17:36 | Обновлено 11 мая 2025, 17:59
655
1

ВИДЕО. Был ли фол на Ямале? Как Мбаппе оформил дубль в ворота Барселоны

Килиан сделал счет 2:0 в пользу Реала на 14-й минуте поединка 35-го тура Ла Лиги

11 мая 2025, 17:36 | Обновлено 11 мая 2025, 17:59
655
1
ВИДЕО. Был ли фол на Ямале? Как Мбаппе оформил дубль в ворота Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine

11 мая проходит матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

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На 14-й минуте Килиан Мбаппе оформил дубль и сделал счет 2:0 в пользу королевского клуба. Первый мяч в этом противостоянии француз забил на 5-й, реализовав пенальти.

Отметим, что перед стартом голевой атаки, возможно, был фол на Ламине Ямале. Но рефери не зафиксировал нарушение.

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видео голов и обзор Килиан Мбаппе Барселона Реал Мадрид Барселона - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу Ламин Ямаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Mark4854590
Принаймні по нозі, за яку Ямаль тримався, його ніхто не бив
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