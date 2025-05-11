ВИДЕО. Был ли фол на Ямале? Как Мбаппе оформил дубль в ворота Барселоны

11 мая проходит матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Коллективы играют на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

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На 14-й минуте Килиан Мбаппе оформил дубль и сделал счет 2:0 в пользу королевского клуба. Первый мяч в этом противостоянии француз забил на 5-й, реализовав пенальти.

Отметим, что перед стартом голевой атаки, возможно, был фол на Ламине Ямале. Но рефери не зафиксировал нарушение.