В понедельник, 12 мая состоится матч 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Ахдудом» и «Аль-Насром». По Киеву матч начнется в 21:00.

Аль-Ахдуд

Команда является аутсайдером, однако по-прежнему пытается бороться за сохранение прописки в чемпионате. После 30-ти игр коллектив находится на 17-м месте и имеет в активе 28 очков, что на 4 меньше, чем нужно в безопасную зону, на которой сейчас расположился «Дамак». С Кубка Короля команда вылетела в 1/16 после поражения против «Аль-Араби» из Дивизиона 1.

Аль-Наср

Очень неубедительный сезон проводит столичная команда. Пока коллектив с 60 баллами на счету занимает 4-е место в чемпионате и рискует потерять место в Лиге чемпионов следующего сезона. 1 зачетный пункт отделяет команду от топ-3, поэтому судьба клуба решится в ближайших матчах. Лигу чемпионов «Аль-Наср» покинул в полуфинале после поражения против «Кавасаки», а из кубка вылетел в 1/8 от «Аль-Таавона».

Личные встречи

Команды играли между собой всего трижды в истории – во всех трех играх победу одерживал «Аль-Наср». Матч 1-го круга чемпионата завершился победой столичного клуба со счетом 3:1.

Интересные факты

В последних 5 играх «Аль-Насср» потерпел 3 поражения.

64 мяча забил «Аль-Наср» в этом сезоне чемпионата – лучший показатель только у «Аль-Иттихада».

В этом сезоне лиги «Аль-Ахдуд» отмечался голом всего 29 раз, худшая статистика только у «Аль-Орубы» и «Аль-Фейхи».

Возможные стартовые составы

Аль-Ахдуд: Витор – Аль-Кайди, Лоу, Аль-Рубае, Хамис – Асири, Педроса – Годвин, Муссона, Бассогог – Пато

Аль-Наср: Бенто – Абдулрахман, Симакан, Лайами, Аль-Гранном – Мане, Брозович, Аль-Хассан, Отавиу – Дуран, Роналду

Прогноз

«Аль-Ахдуд» в проблемной форме не должен стать серьезным соперником для Роналду и компании. Я поставлю на победу Аль-Насра с форой -1 и коэффициентом 1.75.

Прогноз Sport.ua Аль-Ахдуд Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср с форой -1 1.75 Сделать ставку

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