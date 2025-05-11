WTA11 мая 2025, 16:40 |
330
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Марта Костюк – Лейла Фернандес. 1/8 финала Рима для украинки. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Риме
11 мая 2025, 16:40 |
330
2
11 мая украинская теннисистка Марта Костюк одолела Лейлу Фернандес в матче 1/16 финала грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.
Украинка победила со счетом 6:4, 6:2 за 1 час и 34 минуты. Марта впервые провела очное противостояние против Лейлы.
Следующей соперницей Костюк будет первая ракетка мира Арина Соболенко. Встреча состоится завтра, 12 мая.
🏆 WTA 1000 Рим. Грунт. 1/16 финала
Лейла Фернандес [24] – Марта Костюк – 4:6, 2:6
Видеообзор матча
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Комментарии 2
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