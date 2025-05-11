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  4. Марта Костюк – Лейла Фернандес. 1/8 финала Рима для украинки. Видеообзор
WTA
11 мая 2025, 16:40 |
330
2

Марта Костюк – Лейла Фернандес. 1/8 финала Рима для украинки. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Риме

11 мая 2025, 16:40 |
330
2
Марта Костюк – Лейла Фернандес. 1/8 финала Рима для украинки. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

11 мая украинская теннисистка Марта Костюк одолела Лейлу Фернандес в матче 1/16 финала грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

Украинка победила со счетом 6:4, 6:2 за 1 час и 34 минуты. Марта впервые провела очное противостояние против Лейлы.

Следующей соперницей Костюк будет первая ракетка мира Арина Соболенко. Встреча состоится завтра, 12 мая.

🏆 WTA 1000 Рим. Грунт. 1/16 финала

Лейла Фернандес [24] – Марта Костюк – 4:6, 2:6

Видеообзор матча

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Марта Костюк Лейла Фернандес WTA Рим видео теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Андрій Заліщук
Треба нарешті знайти управу на тут трансуху білоруську!!!
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+2
Alehandro
Чого Марта з ГабіЛєною знялися з пар, хто в курсі?
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-1
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