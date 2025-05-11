Марта Костюк – Лейла Фернандес. 1/8 финала Рима для украинки. Видеообзор

11 мая украинская теннисистка Марта Костюк одолела Лейлу Фернандес в матче 1/16 финала грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

Украинка победила со счетом 6:4, 6:2 за 1 час и 34 минуты. Марта впервые провела очное противостояние против Лейлы.

Следующей соперницей Костюк будет первая ракетка мира Арина Соболенко. Встреча состоится завтра, 12 мая.

🏆 WTA 1000 Рим. Грунт. 1/16 финала

Лейла Фернандес [24] – Марта Костюк – 4:6, 2:6

Видеообзор матча