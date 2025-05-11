Капитан Руха продолжит лечение. Он пропустит ближайшую игру

Как стало известно Sport.ua, капитан «Руха» Юрий Климчук из-за мышечной контузии не сможет помочь львовянам в поединке 29-го тура УПЛ - с «Левым Берегом», который состоится 17 мая.

Именно по этой же причине он пропустил и предыдущий матч «Руха» - с «Вересом».

По имеющейся информации, Богдан Слюбик, Артур Ременяк и легионер Эдсон уже восстановились после повреждений и собираются тренироваться в общей группе.

Сейчас подопечные Виталия Пономарева набрали 37 очков и занимают седьмое место в чемпионате.

Ранее мы сообщали, что нападающий команды Ярослав Карабин рассказал, что помогло хозяевам диктовать условия.