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  4. Нападающий Руха: «Это был реванш с Вересом за поражение в первом круге»
Украина. Премьер лига
11 мая 2025, 11:21 |
161
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Нападающий Руха: «Это был реванш с Вересом за поражение в первом круге»

Головна «зброя» рівнян – розрізні передачі не спрацювали

11 мая 2025, 11:21 |
161
0
Нападающий Руха: «Это был реванш с Вересом за поражение в первом круге»
ФК Рух. Ярослав Карабин

В 28 туре УПЛ по футболу «Рух» на своем поле уверенно возобладал над «Вересом» – 2:0.

Нападающий львовян Ярослав Карабин эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло хозяевам диктовать условия.

«В первом круге «Рух» потерпел довольно чувствительное поражение в Ровно и поэтому очень хотелось взять реванш. Более того, поскольку отношения выясняли соседи по турнирной таблице, то, как говорят в таких случаях, на кону было сразу шесть очков.

Следует отдать должное тренерскому штабу «Руха», который не только хорошо настроил нас на игру, но и указал на сильные стороны гостей. В частности, достаточно эффективно использовать разрезные передачи. И благодаря сбалансированным действиям, четкой подстраховке на флангах нам удалось нейтрализовать попытки ровенчан прорываться по центру.

Мы же пытались действовать в своем стиле: интенсивно, нагнетали темп, были агрессивными в отборе, заставляя визави ошибаться.
Убежден, что у болельщиков, наблюдавших за ходом событий на «Арене-Львов», не возникало сомнений, что верх возьмет именно «Рух».

Пока у подопечных Виталия Пономарева 37 очков и они седьмые в чемпионате.

Ранее мы сообщали, что «Рух» победил «Верес» в 28 туре чемпионата Украины.

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Ярослав Карабин Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Рух - Верес инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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