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Чемпионат Испании
Мальорка
10.05.2025 19:30 – FT 2 : 1
Вальядолид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
11 мая 2025, 15:39 | Обновлено 11 мая 2025, 15:51
66
0

ВИДЕО. Сельта и Мальорка взяли три очка в Ла Лиге. Севилья – в опасности

Вечером 10 мая состоялись поединки 35-го тура Ла Лиги

11 мая 2025, 15:39 | Обновлено 11 мая 2025, 15:51
66
0
ВИДЕО. Сельта и Мальорка взяли три очка в Ла Лиге. Севилья – в опасности
ФК Сельта

Вечером 10 мая состоялись поединки 35-го тура Ла Лиги.

Сельта и Мальорка взяли три очка в Ла Лиге.

Севилья нервничает, поскольку до опасной зоны вылета – всего несколько очков.

Ла Лига. 35-й тур. 10 мая

Сельта – Севилья – 3:2

Голи: Мориба, 19, Мингеса, 65, Иглесиас, 90+1 – Гудель, 45+8 (пен), Салас, 90+8

Видеообзор матча

Мальорка – Вальядолид – 2:1

Голы: Маскарель, 28, Дардер, 49 – Чуки, 11

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Серхи Дардер (Мальорка).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Маскарелль (Мальорка).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Чуки (Вальядолид).
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чемпионат Испании по футболу Сельта Севилья Ла Лига видео голов и обзор Илайш Мориба Оскар Мингеса Борха Иглесиас Неманья Гудель Кике Салас Мальорка Вальядолид
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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