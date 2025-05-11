ВИДЕО. Сельта и Мальорка взяли три очка в Ла Лиге. Севилья – в опасности

Вечером 10 мая состоялись поединки 35-го тура Ла Лиги.

Сельта и Мальорка взяли три очка в Ла Лиге.

Севилья нервничает, поскольку до опасной зоны вылета – всего несколько очков.

Ла Лига. 35-й тур. 10 мая

Сельта – Севилья – 3:2

Голи: Мориба, 19, Мингеса, 65, Иглесиас, 90+1 – Гудель, 45+8 (пен), Салас, 90+8

Видеообзор матча

Мальорка – Вальядолид – 2:1

Голы: Маскарель, 28, Дардер, 49 – Чуки, 11