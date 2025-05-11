10.05.2025 19:30 – FT 2 : 1
Испания11 мая 2025, 15:39 | Обновлено 11 мая 2025, 15:51
66
0
ВИДЕО. Сельта и Мальорка взяли три очка в Ла Лиге. Севилья – в опасности
Вечером 10 мая состоялись поединки 35-го тура Ла Лиги
11 мая 2025, 15:39 | Обновлено 11 мая 2025, 15:51
66
0
Вечером 10 мая состоялись поединки 35-го тура Ла Лиги.
Сельта и Мальорка взяли три очка в Ла Лиге.
Севилья нервничает, поскольку до опасной зоны вылета – всего несколько очков.
Ла Лига. 35-й тур. 10 мая
Сельта – Севилья – 3:2
Голи: Мориба, 19, Мингеса, 65, Иглесиас, 90+1 – Гудель, 45+8 (пен), Салас, 90+8
Видеообзор матча
Мальорка – Вальядолид – 2:1
Голы: Маскарель, 28, Дардер, 49 – Чуки, 11
События матча
49’
ГОЛ ! Мяч забил Серхи Дардер (Мальорка).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Маскарелль (Мальорка).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Чуки (Вальядолид).
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