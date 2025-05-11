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Англия
11 мая 2025, 14:15 | Обновлено 11 мая 2025, 15:16
212
0

У британского журналиста на стадионе Ипсвича забрали украинский флаг

Стюарты стадиона объяснили, что видят в этом политический мотив

11 мая 2025, 14:15 | Обновлено 11 мая 2025, 15:16
212
0
У британского журналиста на стадионе Ипсвича забрали украинский флаг
Эндрю Тодос

Британский журналист Эндрю Тодос попал в неприятную ситуацию во время матча «Ипсвич» – «Брентфорд».

По словам Тодоса, работники стадиона «Портман Роуд» изъяли у него украинский флаг. В качестве причины они назвали его «политический характер» и отсутствие специального ярлыка по противопожарной безопасности.

Сам Тодос обратил внимание на то, что стюарды не забирали флаги других стран у болельщиков.

Матч «Ипсвич» – «Брентфорд» завершился минимальной победой гостей – 0:1.

В социальных сетях журналист сообщил, что флаг ему вернули после матча. Также, Тодос сообщил, что больше не желает посещать стадион «Ипсвича» в будущем.

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чемпионат Англии по футболу Эндрю Тодос скандал Ипсвич Брентфорд
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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