У британского журналиста на стадионе Ипсвича забрали украинский флаг

Британский журналист Эндрю Тодос попал в неприятную ситуацию во время матча «Ипсвич» – «Брентфорд».

По словам Тодоса, работники стадиона «Портман Роуд» изъяли у него украинский флаг. В качестве причины они назвали его «политический характер» и отсутствие специального ярлыка по противопожарной безопасности.

Сам Тодос обратил внимание на то, что стюарды не забирали флаги других стран у болельщиков.

Матч «Ипсвич» – «Брентфорд» завершился минимальной победой гостей – 0:1.

В социальных сетях журналист сообщил, что флаг ему вернули после матча. Также, Тодос сообщил, что больше не желает посещать стадион «Ипсвича» в будущем.