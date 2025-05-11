У британского журналиста на стадионе Ипсвича забрали украинский флаг
Стюарты стадиона объяснили, что видят в этом политический мотив
Британский журналист Эндрю Тодос попал в неприятную ситуацию во время матча «Ипсвич» – «Брентфорд».
По словам Тодоса, работники стадиона «Портман Роуд» изъяли у него украинский флаг. В качестве причины они назвали его «политический характер» и отсутствие специального ярлыка по противопожарной безопасности.
Сам Тодос обратил внимание на то, что стюарды не забирали флаги других стран у болельщиков.
Матч «Ипсвич» – «Брентфорд» завершился минимальной победой гостей – 0:1.
В социальных сетях журналист сообщил, что флаг ему вернули после матча. Также, Тодос сообщил, что больше не желает посещать стадион «Ипсвича» в будущем.
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