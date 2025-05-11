Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. СИННЕР: «Я надеюсь, что смогу сыграть здесь еще один или два матча»
ATP
11 мая 2025, 15:06 | Обновлено 11 мая 2025, 15:16
74
0

СИННЕР: «Я надеюсь, что смогу сыграть здесь еще один или два матча»

Янник Синнер прокомментировал свое возвращение на корт

11 мая 2025, 15:06 | Обновлено 11 мая 2025, 15:16
74
0
СИННЕР: «Я надеюсь, что смогу сыграть здесь еще один или два матча»
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Победив во втором круге престижного турнира Мариано Навоне со счетом 6:3, 6:4 в своем первом матче после дисквалификации за допинг, первая ракетка мира Янник Синнер с радостью, но сдержанно прокомментировал свое возвращение на корт.

Вы приехали сюда без особых ожиданий. Это отличается от привычного положения, когда вы – номер один в мире?

– Конечно, это отличается. Думаю, мы подготовились как могли. Мне не хватало матчевых ощущений. Сейчас у меня есть более полное представление о том, что я делаю хорошо, а над чем еще нужно работать. Напряжение, такие вещи, мое тело должно снова к ним привыкнуть. Я надеюсь, что смогу сыграть здесь еще один или два матча, чтобы понять, в каком я состоянии. Это моя основная цель.

Расскажите, что вы почувствовали при возвращении и в этой первой победе над Мариано Навоне (6:3, 6:4)?

– Даже если кажется, что ты спокойно себя чувствуешь на корте, внутри – это настоящие американские горки. Я бы сказал, что в основном напряжение ощущалось в начале матча: первый раз подавать, стараться двигаться как можно лучше. Это отличается от тренировки. На тренировке ты играешь более свободно, потеря очка не так важна. Сегодня я действительно хорошо себя чувствовал на корте. И я этому рад.

За эти три месяца дисквалификации вы сомневались, что сможете вернуться на прежний уровень?

– Конечно, сомнения были – это нормально. Было бы странно, если бы их не было, и это показалось бы очень самоуверенным, не так ли? У меня есть сомнения. Они были перед тем, как я вышел на корт сегодня (в субботу). И сейчас я сомневаюсь, как все пойдет в следующем матче. Но мы должны жить с этими сомнениями, потому что они означают, что тебе действительно не все равно, что ты хочешь добиться чего-то особенного.

По теме:
Первая ракетка мирового рейтинга провел и выиграл первый матч за 104 дня
Победитель Мастерса в Монте-Карло 2019 года объявил, что прощается с Римом
СИННЕР: «Я видел фотографии, но там ничего серьезного. Я не в отношених»
ATP Рим Янник Синнер
Вячеслав Кулаковский Источник: L'Equipe
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неожиданно: чемпионка Australian Open 2025 вылетела из супертурнира в Риме
Теннис | 10 мая 2025, 15:22 1
Неожиданно: чемпионка Australian Open 2025 вылетела из супертурнира в Риме
Неожиданно: чемпионка Australian Open 2025 вылетела из супертурнира в Риме

Мэдисон Киз в 1/16 финала потерпела поражение от Пейтон Стернс

Ханси ФЛИК: «Я хочу, чтобы он остался. Никогда раньше такого не видел»
Футбол | 10 мая 2025, 16:07 1
Ханси ФЛИК: «Я хочу, чтобы он остался. Никогда раньше такого не видел»
Ханси ФЛИК: «Я хочу, чтобы он остался. Никогда раньше такого не видел»

Главный тренер «Барселоны» высказался о Войцехе Щенсны

Костюк успешно стартовала в парном разряде тысячника в столице Италии
Теннис | 10.05.2025, 15:37
Костюк успешно стартовала в парном разряде тысячника в столице Италии
Костюк успешно стартовала в парном разряде тысячника в столице Италии
Много слов, мало толку. Что дало Карпатам подписание четырех игроков Руха
Футбол | 11.05.2025, 09:20
Много слов, мало толку. Что дало Карпатам подписание четырех игроков Руха
Много слов, мало толку. Что дало Карпатам подписание четырех игроков Руха
Флик не выпустит звезду Барселоны против Реала. Он разочаровал с Интером
Футбол | 10.05.2025, 19:36
Флик не выпустит звезду Барселоны против Реала. Он разочаровал с Интером
Флик не выпустит звезду Барселоны против Реала. Он разочаровал с Интером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он победит нокаутом». Известный боксер – о реванше Усика и Дюбуа
«Он победит нокаутом». Известный боксер – о реванше Усика и Дюбуа
10.05.2025, 11:45 1
Бокс
Хавбек Барселоны не сыграет в Эль-Классико. Флик потерял в него веру
Хавбек Барселоны не сыграет в Эль-Классико. Флик потерял в него веру
10.05.2025, 12:38 1
Футбол
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
09.05.2025, 09:05 7
Футбол
Курьез в Катаре: как они меряли? Организаторы ошиблись при прыжке Магучих
Курьез в Катаре: как они меряли? Организаторы ошиблись при прыжке Магучих
09.05.2025, 21:23 4
Другие виды
Магучих выиграла соревнования в Катаре, покорив 2.02 м. Левченко – третья
Магучих выиграла соревнования в Катаре, покорив 2.02 м. Левченко – третья
09.05.2025, 19:45 13
Другие виды
Боссы Барселоны выгоняют игрока после провала в ЛЧ. Флик против
Боссы Барселоны выгоняют игрока после провала в ЛЧ. Флик против
09.05.2025, 12:47 2
Футбол
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Царство Небесное. Подвиг – безграничный»
10.05.2025, 08:29 19
Бокс
Энрике назвал команду, наиболее заслуживающую триумфа в Лиге чемпионов
Энрике назвал команду, наиболее заслуживающую триумфа в Лиге чемпионов
09.05.2025, 18:18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем