СИННЕР: «Я надеюсь, что смогу сыграть здесь еще один или два матча»

Победив во втором круге престижного турнира Мариано Навоне со счетом 6:3, 6:4 в своем первом матче после дисквалификации за допинг, первая ракетка мира Янник Синнер с радостью, но сдержанно прокомментировал свое возвращение на корт.

– Вы приехали сюда без особых ожиданий. Это отличается от привычного положения, когда вы – номер один в мире?

– Конечно, это отличается. Думаю, мы подготовились как могли. Мне не хватало матчевых ощущений. Сейчас у меня есть более полное представление о том, что я делаю хорошо, а над чем еще нужно работать. Напряжение, такие вещи, мое тело должно снова к ним привыкнуть. Я надеюсь, что смогу сыграть здесь еще один или два матча, чтобы понять, в каком я состоянии. Это моя основная цель.

– Расскажите, что вы почувствовали при возвращении и в этой первой победе над Мариано Навоне (6:3, 6:4)?

– Даже если кажется, что ты спокойно себя чувствуешь на корте, внутри – это настоящие американские горки. Я бы сказал, что в основном напряжение ощущалось в начале матча: первый раз подавать, стараться двигаться как можно лучше. Это отличается от тренировки. На тренировке ты играешь более свободно, потеря очка не так важна. Сегодня я действительно хорошо себя чувствовал на корте. И я этому рад.

– За эти три месяца дисквалификации вы сомневались, что сможете вернуться на прежний уровень?

– Конечно, сомнения были – это нормально. Было бы странно, если бы их не было, и это показалось бы очень самоуверенным, не так ли? У меня есть сомнения. Они были перед тем, как я вышел на корт сегодня (в субботу). И сейчас я сомневаюсь, как все пойдет в следующем матче. Но мы должны жить с этими сомнениями, потому что они означают, что тебе действительно не все равно, что ты хочешь добиться чего-то особенного.