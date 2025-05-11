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  4. Будет ли реванш? Определена соперница Костюк в 4-м раунде турнира в Риме
WTA
11 мая 2025, 14:21 | Обновлено 11 мая 2025, 15:18
2426
23

Будет ли реванш? Определена соперница Костюк в 4-м раунде турнира в Риме

Марта встретится с Ариной Соболенко, которая в 1/16 финала выиграла у Софии Кенин

11 мая 2025, 14:21 | Обновлено 11 мая 2025, 15:18
2426
23
Будет ли реванш? Определена соперница Костюк в 4-м раунде турнира в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 27) узнала соперницу в 1/8 финала престижного грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В четвертом раунде украинка поборется против «нейтральной» первой ракетки мира Арины Соболенко, которая в своем поединке третьего круга одолела представительницу США Софию Кенин (WTA 31).

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/16 финала

Арина Соболенко [1] – София Кенин (США) [31] – 3:6, 6:3, 6:3

Это была шестая встреча между Соболенко и Кенин. София потерпела третье поражение.

Костюк ранее трижды играла против Соболенко и пока что ни разу не сумела одержать победу. Последний их очный поединок прошел 30 апреля, когда Марта уступила на двух тай-брейках в четвертьфинале тысячника в Мадриде.

Сейчас винстрик Арины составляет восемь матчей. До Рима она выиграла трофей в Мадриде. В Риме Соболенко также одолела Анастасию Потапову.

Марта на кортах столицы Италии прошла троих соперниц: Александру Эалу, Дарью Касаткину и Лейлу Фернандес.

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Марта Костюк Арина Соболенко София Кенин WTA Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 23
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Vlad Holl
Марта , зроби цього трансвестита !
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+7
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Катя
Марта шустра і швидка, минулої гри (з Сабалєнкою) це зіграло основну роль. Вважаю всі шанси щоб виграти в бульби - є. Головне без істерик, з нормальною стабільною подачею і все буде.
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+3
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Sashamar
Сонька боролася гідно. А сьогоднішня Марта сильніша за сьогоднішню Софію.
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+2
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Андрій Заліщук
Адміни, забаньте проросійського дебіла під ніком Transformator777
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+2
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AndiM
Бульботранс яке ж гидке створіння хірургів.
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+2
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VITASS
Трасгендерний бульбозавр в розпачі. Дощу не прогнозується, даху розсувного нема... Що тепер вигадає? Сонечко пектиме у маківку?
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0
Первый Среди Равных
Я думаю Марті краще симулювати травму і знятися. Чергова поразка на корті від Сабаленки сильно вдарить по психології.
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-11
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ZelyaLox
Ариночка настоящая первая ракетка мира с большим отрывом
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-14
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