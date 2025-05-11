Будет ли реванш? Определена соперница Костюк в 4-м раунде турнира в Риме

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 27) узнала соперницу в 1/8 финала престижного грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В четвертом раунде украинка поборется против «нейтральной» первой ракетки мира Арины Соболенко, которая в своем поединке третьего круга одолела представительницу США Софию Кенин (WTA 31).

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/16 финала

Арина Соболенко [1] – София Кенин (США) [31] – 3:6, 6:3, 6:3

Это была шестая встреча между Соболенко и Кенин. София потерпела третье поражение.

Костюк ранее трижды играла против Соболенко и пока что ни разу не сумела одержать победу. Последний их очный поединок прошел 30 апреля, когда Марта уступила на двух тай-брейках в четвертьфинале тысячника в Мадриде.

Сейчас винстрик Арины составляет восемь матчей. До Рима она выиграла трофей в Мадриде. В Риме Соболенко также одолела Анастасию Потапову.

Марта на кортах столицы Италии прошла троих соперниц: Александру Эалу, Дарью Касаткину и Лейлу Фернандес.