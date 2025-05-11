Будет ли реванш? Определена соперница Костюк в 4-м раунде турнира в Риме
Марта встретится с Ариной Соболенко, которая в 1/16 финала выиграла у Софии Кенин
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 27) узнала соперницу в 1/8 финала престижного грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.
В четвертом раунде украинка поборется против «нейтральной» первой ракетки мира Арины Соболенко, которая в своем поединке третьего круга одолела представительницу США Софию Кенин (WTA 31).
WTA 1000 Рим. Грунт. 1/16 финала
Арина Соболенко [1] – София Кенин (США) [31] – 3:6, 6:3, 6:3
Это была шестая встреча между Соболенко и Кенин. София потерпела третье поражение.
Костюк ранее трижды играла против Соболенко и пока что ни разу не сумела одержать победу. Последний их очный поединок прошел 30 апреля, когда Марта уступила на двух тай-брейках в четвертьфинале тысячника в Мадриде.
Сейчас винстрик Арины составляет восемь матчей. До Рима она выиграла трофей в Мадриде. В Риме Соболенко также одолела Анастасию Потапову.
Марта на кортах столицы Италии прошла троих соперниц: Александру Эалу, Дарью Касаткину и Лейлу Фернандес.
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