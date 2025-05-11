Карпаты – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 11 мая в 18:00
В воскресенье, 11 мая, будет проведен матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Карпаты» Львов и «Александрией».
Состоится матч на стадионе «Украина» во Львове. Игра начнется в 18:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Перед началом встречи «Карпаты» и «Александрия» занимают пятое (43 пункта) и второе (63 очка) места соответственно.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, доступном на платформе MEGOGO.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 11 мая в 15:30 по Киеву
Промоутер – о поединке Хейни и Рамиреса