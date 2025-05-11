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Турция
11 мая 2025, 14:22 | Обновлено 11 мая 2025, 14:59
1166
2

Озвучены оценки Зубкова, Батагова и Сикана за матч против Галатасарая

Украинцы не смогли повлиять на исход поединка – 0:2

11 мая 2025, 14:22 | Обновлено 11 мая 2025, 14:59
1166
2
Озвучены оценки Зубкова, Батагова и Сикана за матч против Галатасарая
Getty Images/Global Images Ukraine

10 мая состоялся центральный матч 35-го тура чемпионата Турции, в котором встретились «Трабзонспор» и «Галатасарай».

Команды провели матч на стадионе «Папара Парк» в Трабзонспоре.

В стартовом составе хозяев вышел украинец Арсений Батагов, который отыграл весь матч. На 20-й минуте на поле появился Данило Сикан, а позже, на 58-й минуте, вышел Александр Зубков.

Украинские футболисты не смогли помочь «Трабзонспору» одолеть соперника. «Галатасарай» во втором тайме забил два мяча и снял все вопросы по ходу встречи – 2:0.

Сразу после завершения поединка статистический портал WhoScored признал полузащитника «Галатасарая» Габриэля Сара лучшим игроком матча. Футболист отметился голевой передачей, за что получил оценку 8.1.

Самый высокий балл среди украинцев получил Арсений Батагов – 7.2. Выступление Даниила Сикана и Александра Зубкова было оценено в 5.7 и 6.1 баллов соответственно.

Оценки матча «Трабзонспор» – «Галатасарай» по версии WhoScored.

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Галатасарай Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Александр Зубков Даниил Сикан Арсений Батагов оценки WhoScored
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Комментарии 2
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Red
Александр Зубков,а не Артем 
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0
Artem_Ponomar
Ну у Галатасарая в цьому сезоні надпотужний склад разом з Осімхеном, нічого дивного
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0
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