Первый гол в сезоне. Реакция Миколенко на забитый мяч в матче с Фулхэмом

10 мая «Фулхэм» дома принимал «Эвертон» в 36-м туре Английской Премьер-лиги-2024/25.

Несмотря на то, что хозяева первыми отличились в матче, «ириски» перевернули ход и вырвали победу со счетом 3:1.

Автором первого гола «Эвертона» в матче стал украинский защитник Виталий Миколенко. После матча спортсмен в социальной сети Instagram поделился эмоциями относительно своего взятия ворот.

«Большая победа на выезде! Рад забить сегодня», – написал Миколенко.

Виталий в текущем сезоне отыграл 35 поединков во всех турнирах. На счету защитника гол и два ассиста.