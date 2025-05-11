Первый гол в сезоне. Реакция Миколенко на забитый мяч в матче с Фулхэмом
Виталий помог «Эвертону» одержать победу в 36-м туре АПЛ
10 мая «Фулхэм» дома принимал «Эвертон» в 36-м туре Английской Премьер-лиги-2024/25.
Несмотря на то, что хозяева первыми отличились в матче, «ириски» перевернули ход и вырвали победу со счетом 3:1.
Автором первого гола «Эвертона» в матче стал украинский защитник Виталий Миколенко. После матча спортсмен в социальной сети Instagram поделился эмоциями относительно своего взятия ворот.
«Большая победа на выезде! Рад забить сегодня», – написал Миколенко.
Виталий в текущем сезоне отыграл 35 поединков во всех турнирах. На счету защитника гол и два ассиста.
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