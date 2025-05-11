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WTA
11 мая 2025, 12:05 | Обновлено 11 мая 2025, 12:11
253
0

Элина Свитолина – Хейли Баптист. Третий раунд турнира. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Риме

11 мая 2025, 12:05 | Обновлено 11 мая 2025, 12:11
253
0
Элина Свитолина – Хейли Баптист. Третий раунд турнира. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

10 мая украинская теннисистка Элина Свитолина переиграла Хейли Баптист на старте престижного турнира WTA 1000 в Риме.

В третьем раунде украинка в трех сетах вырвала непростую победу у представительницы США.

В 1/8 финала Элина поборется против еще одной американки Даниэль Коллинз, которая в своем поединке 1/16 финала выбила вторую ракетку мира и прошлогоднюю чемпионку Игу Свентек.

🏆 WTA 1000 Рим. Грунт. 1/16 финала

Элина Свитолина [16] – Хейли Баптист [Q] – 6:4, 3:6, 6:4

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теннисные видеообзоры видео Элина Свитолина Хейли Баптист WTA Рим
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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