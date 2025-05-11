WTA11 мая 2025, 12:05 | Обновлено 11 мая 2025, 12:11
253
0
Элина Свитолина – Хейли Баптист. Третий раунд турнира. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Риме
11 мая 2025, 12:05 | Обновлено 11 мая 2025, 12:11
253
0
10 мая украинская теннисистка Элина Свитолина переиграла Хейли Баптист на старте престижного турнира WTA 1000 в Риме.
В третьем раунде украинка в трех сетах вырвала непростую победу у представительницы США.
В 1/8 финала Элина поборется против еще одной американки Даниэль Коллинз, которая в своем поединке 1/16 финала выбила вторую ракетку мира и прошлогоднюю чемпионку Игу Свентек.
🏆 WTA 1000 Рим. Грунт. 1/16 финала
Элина Свитолина [16] – Хейли Баптист [Q] – 6:4, 3:6, 6:4
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 10 мая 2025, 16:19 8
Даниэль Коллинз в двух сетах выбила Игу на стадии 1/16 финала
Футбол | 11 мая 2025, 07:00 12
Хозяева не теряют шансы на выход в еврокубки
Футбол | 10.05.2025, 12:38
Теннис | 10.05.2025, 18:59
Теннис | 10.05.2025, 15:22
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.05.2025, 12:47 2
10.05.2025, 19:55 7
09.05.2025, 17:04 2
10.05.2025, 08:10 2
09.05.2025, 09:22 5
10.05.2025, 23:48
10.05.2025, 08:52 2
10.05.2025, 23:50 1