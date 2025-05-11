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Major League Soccer
11 мая 2025, 12:03 |
548
1

«Я шел к автомобилю». Украинский легионер рассказал о встрече с Месси

Артему Смолякову удалось сфотографироваться с легендой мирового футбола

11 мая 2025, 12:03 |
548
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«Я шел к автомобилю». Украинский легионер рассказал о встрече с Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Смоляков

Украинский защитник Артем Смоляков, ныне выступающий за Лос-Анджелес, рассказал о встрече с легендарным форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси.

– Расскажи немного о своей встрече с Месси. Успел ли пообщаться с ним?

– Не было времени с ним о чем-то разговаривать, потому что я как раз шел к своему автомобилю, увидел его и попросил сделать фото.

– Ты видел его игру своими глазами. Можно ли сказать, что Лео еще на высоком уровне? Это уже не тот футболист?

– Конечно, возраст дает о себе знать, но все знают уровень Лионеля Месси, поэтому говорить о том, что он там как-то изменился, пожалуй, не очень кстати, – заявил Смоляков.

Артем перебрался в MLS в зимнее трансферное окно из житомирского «Полесья» и уже успел отличиться забитым голом в «Лос-Анджелес».

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Артем Смоляков Лионель Месси Лос-Анджелес (MLS) Интер Майами
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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⚒️Вітальок/ Ультрас Мурлики😸❤️
Знаю, що мій ❤️😸Мурлика(🚘AvtoIgor) любить автомобілі. Але чому саме, не знаю. Можливо, він їх колекціонує, можливо є фанатом Формули-1?! 😊
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