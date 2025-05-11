«Я шел к автомобилю». Украинский легионер рассказал о встрече с Месси
Артему Смолякову удалось сфотографироваться с легендой мирового футбола
Украинский защитник Артем Смоляков, ныне выступающий за Лос-Анджелес, рассказал о встрече с легендарным форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси.
– Расскажи немного о своей встрече с Месси. Успел ли пообщаться с ним?
– Не было времени с ним о чем-то разговаривать, потому что я как раз шел к своему автомобилю, увидел его и попросил сделать фото.
– Ты видел его игру своими глазами. Можно ли сказать, что Лео еще на высоком уровне? Это уже не тот футболист?
– Конечно, возраст дает о себе знать, но все знают уровень Лионеля Месси, поэтому говорить о том, что он там как-то изменился, пожалуй, не очень кстати, – заявил Смоляков.
Артем перебрался в MLS в зимнее трансферное окно из житомирского «Полесья» и уже успел отличиться забитым голом в «Лос-Анджелес».
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