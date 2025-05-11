«Я шел к автомобилю». Украинский легионер рассказал о встрече с Месси

Украинский защитник Артем Смоляков, ныне выступающий за Лос-Анджелес, рассказал о встрече с легендарным форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси.

– Расскажи немного о своей встрече с Месси. Успел ли пообщаться с ним?

– Не было времени с ним о чем-то разговаривать, потому что я как раз шел к своему автомобилю, увидел его и попросил сделать фото.

– Ты видел его игру своими глазами. Можно ли сказать, что Лео еще на высоком уровне? Это уже не тот футболист?

– Конечно, возраст дает о себе знать, но все знают уровень Лионеля Месси, поэтому говорить о том, что он там как-то изменился, пожалуй, не очень кстати, – заявил Смоляков.

Артем перебрался в MLS в зимнее трансферное окно из житомирского «Полесья» и уже успел отличиться забитым голом в «Лос-Анджелес».