СВЕНТЕК: «Сейчас я не в состоянии показывать свою игру»

Вторая ракетка мирового рейтинга WTA Ига Свентек, покрасневшая от слез, предстала перед прессой спустя несколько часов после неожиданного поражения со счетом 6:1, 7:5 от Даниэль Коллинз на престижном грунтовом турнире в столице Италии.

Этот результат заставил ее усомниться в своих шансах выиграть пятый титул на Ролан Гаррос.

«Очевидно, было бы глупо ожидать чего-то большого, потому что сейчас я не в состоянии показывать свою игру», – сказала Свентек, которая приехала защищать титул в Риме, как и на прошлой неделе в Мадриде.

В прошлом году полька имела феноменальный рекорд на грунте – 21 победа при одном поражении, став чемпионкой трех турниров подряд: в Мадриде, Риме и на Ролан Гаррос. Однако с момента победы в Париже весной 2024 года она не дошла ни до одного финала. После поражения от Коллинз Свентек впервые с 2022 года рискует покинуть топ-2 мирового рейтинга.

«Это определенно было непросто. Очевидно, я что-то делаю неправильно, так что мне нужно собраться и кое-что поменять. Я уже услышала предложения от своей команды, так что попробую применить это в ближайшие недели».

До этого матча Свентек выигрывала у Коллинз шесть раз подряд, но на этот раз быстро уступила пять первых геймов первого сета и смогла набрать всего шесть очков на своей второй подаче, проиграв американке в двух партиях.

«Я просто не была в нужном настрое, чтобы бороться и сражаться. Я концентрировалась на ошибках – и это моя ошибка. Я делаю все неправильно. Мое внимание направлено не туда, куда нужно, и я постараюсь это изменить».

Когда журналисты попытались напомнить ей о положительных эмоциях, которые она наверняка испытывала на прошлых турнирах Ролан Гаррос, Свентек резко ответила: «Не имеет значения, какие чувства я испытываю. Каждый год – это что-то другое, и это неважно».