Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. СВЕНТЕК: «Сейчас я не в состоянии показывать свою игру»
WTA
11 мая 2025, 11:37 | Обновлено 11 мая 2025, 12:33
350
2

СВЕНТЕК: «Сейчас я не в состоянии показывать свою игру»

Ига Свентек дала пресс-конференцию

11 мая 2025, 11:37 | Обновлено 11 мая 2025, 12:33
350
2
СВЕНТЕК: «Сейчас я не в состоянии показывать свою игру»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Вторая ракетка мирового рейтинга WTA Ига Свентек, покрасневшая от слез, предстала перед прессой спустя несколько часов после неожиданного поражения со счетом 6:1, 7:5 от Даниэль Коллинз на престижном грунтовом турнире в столице Италии.

Этот результат заставил ее усомниться в своих шансах выиграть пятый титул на Ролан Гаррос.

«Очевидно, было бы глупо ожидать чего-то большого, потому что сейчас я не в состоянии показывать свою игру», – сказала Свентек, которая приехала защищать титул в Риме, как и на прошлой неделе в Мадриде.

В прошлом году полька имела феноменальный рекорд на грунте – 21 победа при одном поражении, став чемпионкой трех турниров подряд: в Мадриде, Риме и на Ролан Гаррос. Однако с момента победы в Париже весной 2024 года она не дошла ни до одного финала. После поражения от Коллинз Свентек впервые с 2022 года рискует покинуть топ-2 мирового рейтинга.

«Это определенно было непросто. Очевидно, я что-то делаю неправильно, так что мне нужно собраться и кое-что поменять. Я уже услышала предложения от своей команды, так что попробую применить это в ближайшие недели».

До этого матча Свентек выигрывала у Коллинз шесть раз подряд, но на этот раз быстро уступила пять первых геймов первого сета и смогла набрать всего шесть очков на своей второй подаче, проиграв американке в двух партиях.

«Я просто не была в нужном настрое, чтобы бороться и сражаться. Я концентрировалась на ошибках – и это моя ошибка. Я делаю все неправильно. Мое внимание направлено не туда, куда нужно, и я постараюсь это изменить».

Когда журналисты попытались напомнить ей о положительных эмоциях, которые она наверняка испытывала на прошлых турнирах Ролан Гаррос, Свентек резко ответила: «Не имеет значения, какие чувства я испытываю. Каждый год – это что-то другое, и это неважно».

По теме:
Элина Свитолина – Хейли Баптист. Третий раунд турнира. Видеообзор матча
Марта Костюк – Лейла Фернандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк – Лейла Фернандес. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
WTA Рим Ига Свёнтек Даниэль Коллинз
Вячеслав Кулаковский Источник: Tennis.com
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр КУЧЕР: «В перерыве матча с Ворсклой был мужской разговор»
Футбол | 11 мая 2025, 10:46 3
Александр КУЧЕР: «В перерыве матча с Ворсклой был мужской разговор»
Александр КУЧЕР: «В перерыве матча с Ворсклой был мужской разговор»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

Это характер! Свитолина дожала американку на большом турнире в Риме
Теннис | 10 мая 2025, 18:59 58
Это характер! Свитолина дожала американку на большом турнире в Риме
Это характер! Свитолина дожала американку на большом турнире в Риме

Элина в трех сетах одолела Хейли Баптист в матче третьего раунда тысячника в столице Италии

Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба
Футбол | 11.05.2025, 08:33
Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба
Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба
Мартин БАКОЛЕ: «Усик – Дюбуа? Он проиграет, с ним будут просто играть»
Бокс | 11.05.2025, 09:17
Мартин БАКОЛЕ: «Усик – Дюбуа? Он проиграет, с ним будут просто играть»
Мартин БАКОЛЕ: «Усик – Дюбуа? Он проиграет, с ним будут просто играть»
Украинец выиграл второй парный трофей в сезоне на турнире в Италии
Теннис | 11.05.2025, 11:03
Украинец выиграл второй парный трофей в сезоне на турнире в Италии
Украинец выиграл второй парный трофей в сезоне на турнире в Италии
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олександр Науменко
Буде достатньо часу у дволікої курви для лобизання з болтною нечістю.
Ответить
0
adidas77
це карма блядота
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хавбек Барселоны не сыграет в Эль-Классико. Флик потерял в него веру
Хавбек Барселоны не сыграет в Эль-Классико. Флик потерял в него веру
10.05.2025, 12:38 1
Футбол
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
09.05.2025, 09:05 7
Футбол
Александр УСИК: «Если бы не он, то Украины просто бы не стало»
Александр УСИК: «Если бы не он, то Украины просто бы не стало»
09.05.2025, 08:13 54
Бокс
Александр УСИК: «Знаете, почему в Украине такие классные боксеры?»
Александр УСИК: «Знаете, почему в Украине такие классные боксеры?»
09.05.2025, 09:22 5
Бокс
Рой Джонс назвал бой, в котором Усик должен был проиграть
Рой Джонс назвал бой, в котором Усик должен был проиграть
10.05.2025, 08:52 2
Бокс
Анчелотти выбрал стартового вратаря на решающий матч с Барселоной
Анчелотти выбрал стартового вратаря на решающий матч с Барселоной
10.05.2025, 23:50 1
Футбол
Ротань попросил украинца покинуть Александрию. Он стал чемпионом в Европе
Ротань попросил украинца покинуть Александрию. Он стал чемпионом в Европе
09.05.2025, 20:08 1
Футбол
«Может сломать его». Паркер назвал фаворита реванша Усик – Дюбуа
«Может сломать его». Паркер назвал фаворита реванша Усик – Дюбуа
10.05.2025, 00:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем