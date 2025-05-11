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  4. Юрий МАКСИМОВ: «Недоволен футболистами, вышедшими на замену»
Украина. Премьер лига
11 мая 2025, 11:03 | Обновлено 11 мая 2025, 11:07
430
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Юрий МАКСИМОВ: «Недоволен футболистами, вышедшими на замену»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

11 мая 2025, 11:03 | Обновлено 11 мая 2025, 11:07
430
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Юрий МАКСИМОВ: «Недоволен футболистами, вышедшими на замену»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Максимов

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов поделился эмоциями после матча против одесского «Черноморца» в 28-м туре Украинской Премьер-лиги (1:2).

– Недоволен теми футболистами, которые вышли на замену, нужно помогать. Где-то Островский потерялся. Ну что ж, так бывает. 1-й тайм очень хорошо сыграли.1:0, и нужно было только выдержать игру. Мы как-то сели в свою штрафную и не могли ничего, отбивались.

– Видно, что игроки стараются очень большая ответственность.

– По сегодняшней игре я скажу, что где-то футболисты потерялись. Не понял почему так. Физическим состоянием я был очень доволен тренировками. Сегодня 2-й тайм мы провалили полностью.

– Не первый уже матч видим, что ребята пытаются завести мяч в ворота, не решаются пробить.

– Вы ведь понимаете, что есть мастерство. Они и так играют на максимуме. Надо, чтобы скамейка была больше, чтобы кого-то выпустить, дать кому-то отдохнуть. Не все могут сыграть 90 минут – кто 60, кто 45. Надо ротировать, а на одних игроках вся игра строится.

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Юрий Максимов Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Черноморец Одесса Ворскла - Черноморец
Олег Вахоцкий Источник: ФК Ворскла
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valerafan1
Це ганьба. Юрій Вільйович, у Вас не команда а стадо вівців.
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