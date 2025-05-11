Юрий МАКСИМОВ: «Недоволен футболистами, вышедшими на замену»

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов поделился эмоциями после матча против одесского «Черноморца» в 28-м туре Украинской Премьер-лиги (1:2).

– Недоволен теми футболистами, которые вышли на замену, нужно помогать. Где-то Островский потерялся. Ну что ж, так бывает. 1-й тайм очень хорошо сыграли.1:0, и нужно было только выдержать игру. Мы как-то сели в свою штрафную и не могли ничего, отбивались.

– Видно, что игроки стараются очень большая ответственность.

– По сегодняшней игре я скажу, что где-то футболисты потерялись. Не понял почему так. Физическим состоянием я был очень доволен тренировками. Сегодня 2-й тайм мы провалили полностью.

– Не первый уже матч видим, что ребята пытаются завести мяч в ворота, не решаются пробить.

– Вы ведь понимаете, что есть мастерство. Они и так играют на максимуме. Надо, чтобы скамейка была больше, чтобы кого-то выпустить, дать кому-то отдохнуть. Не все могут сыграть 90 минут – кто 60, кто 45. Надо ротировать, а на одних игроках вся игра строится.