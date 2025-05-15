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  4. ФОТО. Фанаты Севильи попытались запугать Винисиуса. Они вывесили его куклу
Испания
15 мая 2025, 21:49 |
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0

ФОТО. Фанаты Севильи попытались запугать Винисиуса. Они вывесили его куклу

Матч между «Севильей» и «Реалом» пройдет 18 мая

15 мая 2025, 21:49 |
150
0
ФОТО. Фанаты Севильи попытались запугать Винисиуса. Они вывесили его куклу
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

18 мая состоятся матчи 37-го тура испанской Ла Лиги.

В одном из поединков «Севилья» будет принимать на своем стадионе «Рамон Санчес Писхуан» мадридский «Реал».

За несколько дней до начала матча болельщики «Севильи» проявили собственное гостеприимство и вывесили куклу Винисиуса Жуниора.

«Жуниор, это твой финал», – написали фанаты на мосту.

ФОТО. Фанаты Севильи попытались запугать Винисиуса. Они вывесили его куклу

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Севилья Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига фото Винисиус Жуниор
Андрей Витренко Источник: Marca
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