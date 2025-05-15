Испания15 мая 2025, 21:49 |
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ФОТО. Фанаты Севильи попытались запугать Винисиуса. Они вывесили его куклу
Матч между «Севильей» и «Реалом» пройдет 18 мая
15 мая 2025, 21:49 |
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18 мая состоятся матчи 37-го тура испанской Ла Лиги.
В одном из поединков «Севилья» будет принимать на своем стадионе «Рамон Санчес Писхуан» мадридский «Реал».
За несколько дней до начала матча болельщики «Севильи» проявили собственное гостеприимство и вывесили куклу Винисиуса Жуниора.
«Жуниор, это твой финал», – написали фанаты на мосту.
ФОТО. Фанаты Севильи попытались запугать Винисиуса. Они вывесили его куклу
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