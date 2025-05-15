18 мая состоятся матчи 37-го тура испанской Ла Лиги.

В одном из поединков «Севилья» будет принимать на своем стадионе «Рамон Санчес Писхуан» мадридский «Реал».

За несколько дней до начала матча болельщики «Севильи» проявили собственное гостеприимство и вывесили куклу Винисиуса Жуниора.

«Жуниор, это твой финал», – написали фанаты на мосту.

ФОТО. Фанаты Севильи попытались запугать Винисиуса. Они вывесили его куклу