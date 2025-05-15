ФОТО. «Мы гордые и упрямые». Жирона оценила сохранение места в Ла Лиге

Жирона по итогам 36-го тура чемпионата Испании официально сохранила место в элитном дивизионе, хотя 2025 год пока складывается для команды Мичела провально.

Клуб в соцсетях оценил факт сохранения места в элите так: «Мы гордые и упрямые».

Интересно, что примерно год назад Жирона праздновала первый выход в Лигу чемпионов, однако сезон получился для команды сложным.

Украинский хавбек Виктор Цыганков пропустил значительное время из-за травм. Игрок забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи в 30 матчах.