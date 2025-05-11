Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Ливерпуль – Арсенал
11 мая в 18:30 состоится центральный матч 36-го тура АПЛ
11 мая в 18:30 пройдет центральный поединок 36-го тура Английской Премьер-лиги.
Ливерпуль примет Арсенал на домашнем стадионе Энфилд.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Ливерпуль уже досрочно стал чемпионом Англии, набрав 82 очка – это 20-й титул клуба в истории, и по этому показателю красные сравнялись с Манчестер Юнайтед.
Арсенал идет вторым с 67 очками и стремится закрепиться в зоне Лиги чемпионов.
На утро 11 мая далее расположились: Манчестер Сити (65), Ньюкасл, Челси и Астон Вилла (по 63), Ноттингем Форест (61).
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Ливерпуль – Арсенал
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports
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