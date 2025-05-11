11 мая в 18:30 пройдет центральный поединок 36-го тура Английской Премьер-лиги.

Ливерпуль примет Арсенал на домашнем стадионе Энфилд.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Ливерпуль уже досрочно стал чемпионом Англии, набрав 82 очка – это 20-й титул клуба в истории, и по этому показателю красные сравнялись с Манчестер Юнайтед.

Арсенал идет вторым с 67 очками и стремится закрепиться в зоне Лиги чемпионов.

На утро 11 мая далее расположились: Манчестер Сити (65), Ньюкасл, Челси и Астон Вилла (по 63), Ноттингем Форест (61).

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Ливерпуль – Арсенал

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports

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