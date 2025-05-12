Полузащитник Черноморца объяснил, благодаря чему одесситы обыграли Ворсклу

Полузащитник «Черноморца» Эмиль Мустафаев проанализировал выездной матч против «Ворсклы» в 28-м туре Украинской Премьер-лиги. Одесская команда благодаря голам во втором тайме обыграла соперника со счётом 2:1.

– Получилась очень эмоциональная игра. За счёт чего удалось переломить ход матча и одержать волевую победу?

– В первую очередь – за счёт характера. Команда выложилась полностью. Все бились за результат. Нам очень нужна была эта победа. Впереди ещё матчи с «Динамо», «Александрией» – лидерами чемпионата. Ребята вышли и показали максимум. Все – молодцы, красавцы.

– Ты знал, что «Ворскла» – один из самых неудобных соперников «Черноморца»? До этого было пять обидных поражений подряд…

– Сегодня удалось победить. О прошлых матчах можно забыть. Начинаем новую историю. И начали мы её с победы.

– Ты, как всегда, был нацелен на гол. Пробивал, попал в штангу. Чего тебе не хватает, чтобы наконец открыть счёт своим голам?

– Не знаю, но с голами мне как-то не везёт. Но впереди ещё две игры, надеюсь, получится забить. Главное – что команда добилась нужного результата. Индивидуальные достижения – потом.

– Я так понимаю, в понедельник будете внимательно следить за противостоянием «Ингульца» и «Левого берега»?

– Надо следить за своими играми и результатами. И готовиться к новым матчам. Да, мы понимаем, что от их результата зависит наше положение. Да, интересно. Но главное для нас – это наши действия на поле и подготовка к решающим играм.

– То, что «Динамо» приедет в Одессу ещё не чемпионом и с высокой мотивацией – это скорее плюс или минус для «Черноморца»?

– Не могу сказать, плюс это или минус. Просто с такими командами, которые играют в еврокубках – «Динамо», «Шахтёр», «Полесье», «Александрия» – всегда интересно играть. Это команды более высокого уровня, они многое повидали. Они сами дают играть, не садятся в глухую оборону. И настрой на такие матчи – соответствующий.