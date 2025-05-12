Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дебютант Руха поделился мыслями относительно победного матча над Вересом
Украина. Премьер лига
12 мая 2025, 16:23 | Обновлено 12 мая 2025, 16:25
133
0

Дебютант Руха поделился мыслями относительно победного матча над Вересом

Иван Денисов доволен, что смог помочь команде в первой игре

12 мая 2025, 16:23 | Обновлено 12 мая 2025, 16:25
133
0
Дебютант Руха поделился мыслями относительно победного матча над Вересом
ФК Рух. Иван Денисов

Дебютант львовского «Руха» Иван Денисов прокомментировал матч с «Вересом», который состоялся на «Арене Львов» в рамках 28-го тура Украинской Премьер-лиги. Спортсмен появился на футбольном поле на 83-й минуте и помог коллективу удержать победу – 2:0.

«Эмоции невероятные! Осуществилась мечта - дебютировать в УПЛ. Сыграть на взрослом уровне интересно и это очень ценный опыт. Очень благодарен тренерам за доверие. Важно, что команда победила и это тоже добавило особенности этому моменту.

Понимаю, что теперь надо работать еще больше и лучше. Планирую развиваться и прогрессировать, чтобы приносить команде пользу. Хочется закрепиться на профессиональном уровне и показать свои возможности», – сказал Денисов.

По теме:
Буковина – Металлист 1925 – 1:2. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Ингулец снова забивает гол в раздевалку Левого Берега
Поворотный момент. Ингулец одолел Левый Берег в битве за выживание
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Верес Иван Денисов
Андрей Витренко Источник: ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти назвал двух игроков Реала, которые виноваты в фиаско против Барсы
Футбол | 12 мая 2025, 00:21 3
Анчелотти назвал двух игроков Реала, которые виноваты в фиаско против Барсы
Анчелотти назвал двух игроков Реала, которые виноваты в фиаско против Барсы

«Бланкос» проиграли принципиальному сопернику 3:4

Наполи подпишет Судакова, а также звезду Манчестер Сити – журналист
Футбол | 12 мая 2025, 10:09 42
Наполи подпишет Судакова, а также звезду Манчестер Сити – журналист
Наполи подпишет Судакова, а также звезду Манчестер Сити – журналист

Неаполитанцы готовятся существенно усилить состав

«Будем бороться до конца». Куртуа нашел силы после поражения против Барсы
Футбол | 12.05.2025, 16:08
«Будем бороться до конца». Куртуа нашел силы после поражения против Барсы
«Будем бороться до конца». Куртуа нашел силы после поражения против Барсы
Таблица УПЛ. Александрия оступилась, Динамо очень близко к чемпионству
Футбол | 12.05.2025, 06:23
Таблица УПЛ. Александрия оступилась, Динамо очень близко к чемпионству
Таблица УПЛ. Александрия оступилась, Динамо очень близко к чемпионству
У Ломаченко произошли изменения в семейном положении
Бокс | 12.05.2025, 08:21
У Ломаченко произошли изменения в семейном положении
У Ломаченко произошли изменения в семейном положении
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Дэвида Хэя: «Реванш Усик – Дюбуа? Можно ставить дом на него»
Тренер Дэвида Хэя: «Реванш Усик – Дюбуа? Можно ставить дом на него»
12.05.2025, 00:40 2
Бокс
Брат против брата. В матче ЧМ по хоккею был зафиксирован уникальный случай
Брат против брата. В матче ЧМ по хоккею был зафиксирован уникальный случай
11.05.2025, 08:58 2
Хоккей
Хаби Алонсо определил 4-х виновных игроков Реала в поражении Барселоне
Хаби Алонсо определил 4-х виновных игроков Реала в поражении Барселоне
12.05.2025, 09:44 1
Футбол
Реал после поражения от Барселоны определился с судьбой Лунина
Реал после поражения от Барселоны определился с судьбой Лунина
12.05.2025, 07:45 9
Футбол
Ямаль и Педри умоляют Барселону не делать этот трансфер
Ямаль и Педри умоляют Барселону не делать этот трансфер
12.05.2025, 01:57
Футбол
ФЬЮРИ: «Его бы оштрафовали на 10-15 миллионов долларов из-за Усика»
ФЬЮРИ: «Его бы оштрафовали на 10-15 миллионов долларов из-за Усика»
12.05.2025, 03:30 1
Бокс
Обновлен рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
Обновлен рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
12.05.2025, 00:03
Бокс
Источник: Юрий Вернидуб покинет Кривбасс. Он возглавит другой клуб УПЛ
Источник: Юрий Вернидуб покинет Кривбасс. Он возглавит другой клуб УПЛ
10.05.2025, 19:55 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем