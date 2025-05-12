Дебютант Руха поделился мыслями относительно победного матча над Вересом

Дебютант львовского «Руха» Иван Денисов прокомментировал матч с «Вересом», который состоялся на «Арене Львов» в рамках 28-го тура Украинской Премьер-лиги. Спортсмен появился на футбольном поле на 83-й минуте и помог коллективу удержать победу – 2:0.

«Эмоции невероятные! Осуществилась мечта - дебютировать в УПЛ. Сыграть на взрослом уровне интересно и это очень ценный опыт. Очень благодарен тренерам за доверие. Важно, что команда победила и это тоже добавило особенности этому моменту.

Понимаю, что теперь надо работать еще больше и лучше. Планирую развиваться и прогрессировать, чтобы приносить команде пользу. Хочется закрепиться на профессиональном уровне и показать свои возможности», – сказал Денисов.