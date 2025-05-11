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Испания
11 мая 2025, 12:32 | Обновлено 11 мая 2025, 12:55
485
2

Слабое выступление. Озвучена оценка Цыганкова за матч против Вильярреала

«Жирона» на своем поле уступила сопернику со счетом 0:1

11 мая 2025, 12:32 | Обновлено 11 мая 2025, 12:55
485
2
Слабое выступление. Озвучена оценка Цыганкова за матч против Вильярреала
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

10 мая «Жирона» противостояла «Вильярреалу» в 35-м туре чемпионата Испании.

Местом проведения матча стала арена «Эстадио Мунисипаль де Монтильиви» в Жироне.

Ничейный счет держался на протяжении всего поединка, однако на 89-й минуте гости все же смогли прошить ворота «Жироны». Удар от Этта Эйонга принес «Вильярреалу» минимальную победу – 1:0.

Статистический портал WhoScored наградил каждого футболиста оценками после финального свистка. Лучшим игроком стал защитник «Вильярреала» Хуан Фойт, который получил 7.3 балла.

Украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков вышел в стартовом составе команды и отыграл 66 минут. За все время на футбольном поле Цыганков ничем не запомнился. Как результат, оценка Виктора составляет 6.1 балла – одна из самых низких оценок среди игроков стартового состава.

После матча «Вильярреал» остался на пятом месте (61 балл), тогда как «Жирона» находится на 15-й строчке (38 очков).

Оценки матча «Жирона» – «Вильярреал» от WhoScored

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Вильярреал Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Жирона - Вильярреал оценки WhoScored
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Комментарии 2
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Victor673256ua
Так взагалі вся команда слабо виступила. І Стуані теж. А Порту, так взагалі матч провалив, як на мене
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+1
Spaceman
А до чого тут Циганков? Може,варто про захист Жирони поговорить,який є одним з найгірших  в чемпі?
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0
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