Слабое выступление. Озвучена оценка Цыганкова за матч против Вильярреала

10 мая «Жирона» противостояла «Вильярреалу» в 35-м туре чемпионата Испании.

Местом проведения матча стала арена «Эстадио Мунисипаль де Монтильиви» в Жироне.

Ничейный счет держался на протяжении всего поединка, однако на 89-й минуте гости все же смогли прошить ворота «Жироны». Удар от Этта Эйонга принес «Вильярреалу» минимальную победу – 1:0.

Статистический портал WhoScored наградил каждого футболиста оценками после финального свистка. Лучшим игроком стал защитник «Вильярреала» Хуан Фойт, который получил 7.3 балла.

Украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков вышел в стартовом составе команды и отыграл 66 минут. За все время на футбольном поле Цыганков ничем не запомнился. Как результат, оценка Виктора составляет 6.1 балла – одна из самых низких оценок среди игроков стартового состава.

После матча «Вильярреал» остался на пятом месте (61 балл), тогда как «Жирона» находится на 15-й строчке (38 очков).

Оценки матча «Жирона» – «Вильярреал» от WhoScored