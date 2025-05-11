Кривбасс – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 28-го тура чемпионата Украины состоится 11 мая в 13:00
11 мая в 28-м туре Украинской Премьер-лиги будет проведен матч, в котором «Кривбасс» Кривой Рог встретится с «Колос» Ковалевка.
Местом проведения встречи станет стадион «Горняк» в Кривом Роге. Стартовый свисток раздастся в 13:00.
В турнирной таблице «Кривбасс» имеет в активе 43 пункта и занимает шестое место, а вот «Колос» находится ниже – 12-е место (29 очков).
Кривбасс – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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