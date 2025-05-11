Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Кривбасс
11.05.2025 13:00 - : -
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 мая 2025, 10:49 |
74
0

Кривбасс – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 28-го тура чемпионата Украины состоится 11 мая в 13:00

11 мая 2025, 10:49 |
74
0
Кривбасс – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

11 мая в 28-м туре Украинской Премьер-лиги будет проведен матч, в котором «Кривбасс» Кривой Рог встретится с «Колос» Ковалевка.

Местом проведения встречи станет стадион «Горняк» в Кривом Роге. Стартовый свисток раздастся в 13:00.

В турнирной таблице «Кривбасс» имеет в активе 43 пункта и занимает шестое место, а вот «Колос» находится ниже – 12-е место (29 очков).

Кривбасс – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Кривбасс – Колос
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Юрий МАКСИМОВ: «Недоволен футболистами, вышедшими на замену»
Александр КУЧЕР: «В перерыве матча с Ворсклой был мужской разговор»
ШАРИЙ: «В нынешней ситуации даже Моуриньо Ворскле не помог бы»
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Кривбасс - Колос смотреть онлайн
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боб АРУМ: «Это трагедия для бокса. Абсолютный позор»
Бокс | 11 мая 2025, 08:53 2
Боб АРУМ: «Это трагедия для бокса. Абсолютный позор»
Боб АРУМ: «Это трагедия для бокса. Абсолютный позор»

Промоутер – о поединке Хейни и Рамиреса

Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба
Футбол | 11 мая 2025, 08:33 20
Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба
Шесть игроков Динамо отказались возвращаться в Украину. Известна их судьба

Киевский клуб будет искать новых арендаторов на шестерых футболистов

ШИЩЕНКО: «Мы хотели выиграть. Где-то были даже активнее ЛНЗ»
Футбол | 11.05.2025, 09:27
ШИЩЕНКО: «Мы хотели выиграть. Где-то были даже активнее ЛНЗ»
ШИЩЕНКО: «Мы хотели выиграть. Где-то были даже активнее ЛНЗ»
Много слов, мало толку. Что дало Карпатам подписание четырех игроков Руха
Футбол | 11.05.2025, 09:20
Много слов, мало толку. Что дало Карпатам подписание четырех игроков Руха
Много слов, мало толку. Что дало Карпатам подписание четырех игроков Руха
Это характер! Свитолина дожала американку на большом турнире в Риме
Теннис | 10.05.2025, 18:59
Это характер! Свитолина дожала американку на большом турнире в Риме
Это характер! Свитолина дожала американку на большом турнире в Риме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
10.05.2025, 08:10 2
Хоккей
Боссы Барселоны выгоняют игрока после провала в ЛЧ. Флик против
Боссы Барселоны выгоняют игрока после провала в ЛЧ. Флик против
09.05.2025, 12:47 2
Футбол
Хаби Алонсо шокировал Реал. Хочет подписать в клуб лидера Барселоны
Хаби Алонсо шокировал Реал. Хочет подписать в клуб лидера Барселоны
09.05.2025, 17:04 2
Футбол
«Он победит нокаутом». Известный боксер – о реванше Усика и Дюбуа
«Он победит нокаутом». Известный боксер – о реванше Усика и Дюбуа
10.05.2025, 11:45
Бокс
Реал получил предложение от легендарного клуба на 200 миллионов евро
Реал получил предложение от легендарного клуба на 200 миллионов евро
10.05.2025, 04:33
Футбол
Курьез в Катаре: как они меряли? Организаторы ошиблись при прыжке Магучих
Курьез в Катаре: как они меряли? Организаторы ошиблись при прыжке Магучих
09.05.2025, 21:23 4
Другие виды
Анчелотти выбрал стартового вратаря на решающий матч с Барселоной
Анчелотти выбрал стартового вратаря на решающий матч с Барселоной
10.05.2025, 23:50 1
Футбол
Магучих выиграла соревнования в Катаре, покорив 2.02 м. Левченко – третья
Магучих выиграла соревнования в Катаре, покорив 2.02 м. Левченко – третья
09.05.2025, 19:45 13
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем