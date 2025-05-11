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Украина. Премьер лига
11 мая 2025, 10:06 | Обновлено 11 мая 2025, 10:16
97
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Колос

Поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 11 мая в 13:00

11 мая 2025, 10:06 | Обновлено 11 мая 2025, 10:16
97
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Колос
УПЛ

В воскресенье, 11 мая, будет проведен матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Кривбасс» Кривой Рог и «Колос» Ковалевка.

Состоится матч на стадионе «Горняк» в Кривом Роге.

Игра начнется в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед началом встречи «Кривбасс» и «Колос» занимают шестое (43 пункта) и 12-е (29 очков) места соответственно.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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