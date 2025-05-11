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Украина. Премьер лига
11 мая 2025, 09:44 | Обновлено 11 мая 2025, 09:50
743
0

Защитник Александрии близок к уходу из клуба

Сергей Логинов прояснил ситуацию со своим будущим

11 мая 2025, 09:44 | Обновлено 11 мая 2025, 09:50
743
0
Защитник Александрии близок к уходу из клуба
ФК Александрия. Сергей Логинов

Защитник «Александрии» Сергей Логинов в этом году на поле не появлялся. В комментарии Sport.ua опытный футболист высказался о своих ближайших планах.

«Переговоров о новом контракте с «Александрией» не было.

С другими клубами разговоры идут. Надеюсь, до конца мая будет определенность», – сказал Логинов.

В текущем сезоне 34-летний защитник в составе «Александрии» провел два матча во всех турнирах.

Контракт Логинова с клубом действует до 30 июня 2025 года. Портал Тransfermarkt оценивает украинца в 100 тисяч евро.

Ранее Логинов также выступал за «Динамо-2», «Прикарпатье», «Волынь», «Судуву» и «Днепр-1».

На данный момент «Александрия» занимает второе место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 63 очка. В ближайшем туре чемпионата Украины команда Руслана Ротаня сыграет на выезде с «Карпатами».

Ранее сообщалось о том, что легионер «Александрии» не хочет продлевать контракт с клубом.

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Сергей Логинов Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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