Легионер Александрии не хочет продлевать контракт с клубом

Один из ключевых защитников «Александрии» Мигел Кампуш с высокой вероятностью покинет клуб после завершения текущего сезона.

Португальский футболист не намерен продлевать контракт, действие которого истекает в июне 2025 года. В таком случае Кампуш получит статус свободного агента.

Мигел мог уйти из УПЛ во время зимнего трансферного окна – «Александрия» получала предложение о трансфере от японского клуба. Руководство «горожан» отказалось отпускать легионера за 400 тысяч евро, так как продолжала бороться за чемпионство.

На данный момент клуб понимает, что рискует потерять защитника бесплатно, поэтому готовится к его уходу. Сообщается, что тренерский штаб украинского клуба сделает ставку на 22-летнего украинца Антона Боля.

В нынешнем сезоне Кампуш провел 27 матчей во всех турнирах, где забил четыре гола. Ориентировочная стоимость португальца составляет 1,2 млн евро.