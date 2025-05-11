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  4. Олег ШАНДРУК: «Мы понимаем проблему, но не можем ее решить»
Украина. Премьер лига
11 мая 2025, 09:49 |
421
1

Олег ШАНДРУК: «Мы понимаем проблему, но не можем ее решить»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

11 мая 2025, 09:49 |
421
1
Олег ШАНДРУК: «Мы понимаем проблему, но не можем ее решить»
НК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук поделился эмоциями после матча 28 тура Украинской Премьер-лиги против львовского «Руха» (0:2).

– На самом деле – очень негативные эмоции. Третье подряд поражение. Мы понимаем проблему, но решить ее пока не можем. Это наша настройка на игру. Уже в третьем подряд поединке у нас есть с этим проблемы и это разочаровывает. Мы же не разучились играть в футбол за три недели – вопрос здесь только в настройке. Это моя зона ответственности. Значит, я не могу это донести до игроков. Что ж – попробуем еще раз на следующей неделе.

В перерыве перемены напрашивались. Это очевидно. Можно было бы еще больше замен сделать, будь такая возможность. Эти коррективы добавили команде энергии и какого-то самоуважения на поле. Но и соперник во втором тайме хорошо оборонялся.

Второй пропущенный гол – это снова концентрация и наша безответственность. Мы не доиграли в том эпизоде ​​и спасти игру уже было очень тяжело. Хотя и пробовали.

У нас с Рухом вообще так складываются противостояния, что мы проводим совершенно разные тайма в каждом матче. Наверное, это говорит о том, что сейчас эти соперники – одного уровня. Но сегодня Рух лучше настроился на игру и больше хотело победить. Даже не создав много проблем нашей обороне, львовяне забили дважды. Это тоже разочаровывает. Это наша недоработка, – сказал Олег.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
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Комментарии 1
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Gargantua81
проблема в том, что не надо играть договорняки. это грязь, которая засасывает.
продали игру Ворскле и все разладилось, трудно потом собраться чтобы играть нормально.
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