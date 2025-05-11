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Италия
11 мая 2025, 08:32 | Обновлено 11 мая 2025, 08:36
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0

Наполи – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 11 мая в 21:45 по Киеву

11 мая 2025, 08:32 | Обновлено 11 мая 2025, 08:36
80
0
Наполи – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Украина. Наполи – Дженоа

11 мая на «Стадио Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» пройдет матч 35-го тура Серии А, в котором «Наполи» встретится с «Дженоа». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

«Наполи»

Команда в прошлом сезоне пережила неприятное падение с первого на 10-е место. Впрочем, проблемы начинались явно раньше, и не зря Спаллетти покинул пост сразу после обретения «скудетто». Летом сбежали и лидеры на поле, Зелиньски и Осимхен, и перспективы проекта выглядели не самыми оптимистичными. Но при этом в Неаполь прибыл Конте.

Тренер-максималист, он и на новом месте сразу замахнулся на титул. Получалось у него не все, в кубке проиграли «Лацио» задолго до финала. Да и в Серии А, казалось, так и останется клуб на втором месте, что тоже было бы немалым успехом. Но потом был королевский подарок от «Интера», что в апреле проиграл дважды кряду. Так что вместо задачи догнать чемпиона возникла цель сохранить гандикап. С «Лечче» не допустили осечки, хотя победили при этом минимально, 1-0.

«Дженоа»

Клуб ухитрился после смены наставников очутиться в Серии В. Но именно тогда и сумел раскрыться Джилардино как наставник. Несмотря на отсутствие тренерского опыта, он вернул подопечных «с ходу» в Кальчо, и там закончил прошлый сезон среди середняков. Вот только в новом чемпионате Альберто так и не наладил снова игру. Хотя, конечно, сказалась и тяжелая кадровая ситуация, в том числе серьезная травма Малиновского.

Помогла тренерская рокировка - Патрик Виейра быстро наладил игру. Но при этом представитель Генуи просто вернулся в число середняков. И с середины весны, кажется, начал просто доигрывать сезон. Ладно проиграть «Лацио», но до этого не забили «Вероне», а потом уступили 0-1 «Комо». С «Миланом» тоже было поражение с минимальной разницей, но на этот раз 1-2.

Статистика личных встреч

Вернувшись в Серию А, «Дженоа» дважды сыграла вничью с неаполитанцами. Но в этом сезоне проиграла им дома 1-2 в декабре.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут от пары интриги. Лидер турнира дома должен обыгрывать такого соперника с форой «-1,5 гола» (коэффициент – 1,95).

Прогноз Sport.ua
Наполи
11 мая 2025 -
21:45
Дженоа
Победа Наполи з форой - 1.5 1.95 Сделать ставку

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прогнозы Наполи Дженоа Серия A чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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