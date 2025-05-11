Наполи – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Поединок состоится 11 мая в 21:45 по Киеву
11 мая на «Стадио Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» пройдет матч 35-го тура Серии А, в котором «Наполи» встретится с «Дженоа». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.
«Наполи»
Команда в прошлом сезоне пережила неприятное падение с первого на 10-е место. Впрочем, проблемы начинались явно раньше, и не зря Спаллетти покинул пост сразу после обретения «скудетто». Летом сбежали и лидеры на поле, Зелиньски и Осимхен, и перспективы проекта выглядели не самыми оптимистичными. Но при этом в Неаполь прибыл Конте.
Тренер-максималист, он и на новом месте сразу замахнулся на титул. Получалось у него не все, в кубке проиграли «Лацио» задолго до финала. Да и в Серии А, казалось, так и останется клуб на втором месте, что тоже было бы немалым успехом. Но потом был королевский подарок от «Интера», что в апреле проиграл дважды кряду. Так что вместо задачи догнать чемпиона возникла цель сохранить гандикап. С «Лечче» не допустили осечки, хотя победили при этом минимально, 1-0.
«Дженоа»
Клуб ухитрился после смены наставников очутиться в Серии В. Но именно тогда и сумел раскрыться Джилардино как наставник. Несмотря на отсутствие тренерского опыта, он вернул подопечных «с ходу» в Кальчо, и там закончил прошлый сезон среди середняков. Вот только в новом чемпионате Альберто так и не наладил снова игру. Хотя, конечно, сказалась и тяжелая кадровая ситуация, в том числе серьезная травма Малиновского.
Помогла тренерская рокировка - Патрик Виейра быстро наладил игру. Но при этом представитель Генуи просто вернулся в число середняков. И с середины весны, кажется, начал просто доигрывать сезон. Ладно проиграть «Лацио», но до этого не забили «Вероне», а потом уступили 0-1 «Комо». С «Миланом» тоже было поражение с минимальной разницей, но на этот раз 1-2.
Статистика личных встреч
Вернувшись в Серию А, «Дженоа» дважды сыграла вничью с неаполитанцами. Но в этом сезоне проиграла им дома 1-2 в декабре.
Прогноз
Букмекерские конторы не ждут от пары интриги. Лидер турнира дома должен обыгрывать такого соперника с форой «-1,5 гола» (коэффициент – 1,95).
21:45
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мэдисон Киз в 1/16 финала потерпела поражение от Пейтон Стернс
Конголезец высказался о реванше