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  4. ФОТО. Бавария помпезно попрощалась с Мюллером. Немец не сдержал слез
Германия
11 мая 2025, 08:11 |
1363
1

ФОТО. Бавария помпезно попрощалась с Мюллером. Немец не сдержал слез

Легендарный футболист провел 750 матчей в составе мюнхенского клуба

11 мая 2025, 08:11 |
1363
1
ФОТО. Бавария помпезно попрощалась с Мюллером. Немец не сдержал слез
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Легендарному форварду мюнхенской «Баварии» Томасу Мюллеру, официально объявившему об уходе из мюнхенского клуба, устроили трогательную церемонию прощания перед последним домашним матчем сезона против Боруссии М (2:0).

Немецкому форварду вручили холст, на котором он изображен в окружении завоеванных трофеев. Болельщики растянули на трибунах надпись: «25 лет делал все для наших цветов – Томас Мюллер!».

В нынешнем сезоне «Бавария» завоевала золотые медали Бундеслиги, набрав 79 турнирных баллов после 33 сыгранных матчей. В заключительном туре сезона мюнхенский клуб на выезде сыграет против Хоффенхайма.

35-летний Томас Мюллер – воспитанник Баварии. Всего за мюнхенцев он провел 750 матчей, в которых забил 248 голов и отдал 274 ассиста.

Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

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Томас Мюллер Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Бавария
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AndiM
Тю, реал би просто викинув  і не витрачав би час на такі мєлачі.
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