ФОТО. Бавария помпезно попрощалась с Мюллером. Немец не сдержал слез

Легендарному форварду мюнхенской «Баварии» Томасу Мюллеру, официально объявившему об уходе из мюнхенского клуба, устроили трогательную церемонию прощания перед последним домашним матчем сезона против Боруссии М (2:0).

Немецкому форварду вручили холст, на котором он изображен в окружении завоеванных трофеев. Болельщики растянули на трибунах надпись: «25 лет делал все для наших цветов – Томас Мюллер!».

В нынешнем сезоне «Бавария» завоевала золотые медали Бундеслиги, набрав 79 турнирных баллов после 33 сыгранных матчей. В заключительном туре сезона мюнхенский клуб на выезде сыграет против Хоффенхайма.

35-летний Томас Мюллер – воспитанник Баварии. Всего за мюнхенцев он провел 750 матчей, в которых забил 248 голов и отдал 274 ассиста.

#DankeThomas ❤️@esmuellert_ wurde vor Anpfiff für seine unglaubliche Karriere beim FC Bayern geehrt. ✨ pic.twitter.com/2Q3bHvuCsq — FC Bayern München (@FCBayern) May 10, 2025

Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер