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Чемпионат Нидерландов
Фейеноорд
11.05.2025 15:30 - : -
ПСВ Эйндховен
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Нидерланды
11 мая 2025, 05:12 |
45
0

Фейеноорд – ПСВ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Нидерландов

Поединок состоится 11 мая в 15:30 по Киеву

11 мая 2025, 05:12 |
45
0
Фейеноорд – ПСВ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine

11 мая на «Де Кейп» пройдет матч 32-го тура Эредивизии Нидерландов, в котором «Фейеноорд» встретится с ПСВ. Поединок начнется в 15:30 по киевскому времени.

Фейеноорд

Команда с Арне Слотом сумела в 2023-м году вернуть себе чемпионский титул. Но в следующем цикле она проиграла гонку за первенство в Эредивизии как раз ПСВ, а тренера переманил Ливерпуль. Приске, пришедший летом, начинал с того, что выиграл в Эйндховене Суперкубок, да в Лиге чемпионов голландцы смотрелись неплохо. Но Милан в плей-офф проходили уже без датчанина, что в тому времени уже был уволен.

Нынешний наставник, ван Перси, начинал с поражения в Лиге чемпионов, но никого такой итог противостояния с Интером не удивил. Зато на внутренней арене была серия побед, которая позволила гранду хотя бы догнать Утрехт и навязать ему конкуренцию за третье место - пара вечных конкурентов уже ушли в отрыв.

ПСВ

Клуб сделал ставку на Петера Боса в 2023-м году. Тот ее с лихвой оправдал с первой же попытки, причем дважды обыгрывал Фейеноорд. Сначала в формате Суперкубка, потом и в Эредивизии. Но в новом цикле все уже стало куда сложнее.

Неудачу в Суперкубке-2024 можно было списать на нефарт, все же там уступили по пенальти после зрелищных 4:4. А потом показывали классные результаты в Эредивизии, да и в Лиге чемпионов смогли не только выйти в плей-офф, но и уже там прошли Ювентус. Впрочем, после этого были унизительные 1:7 с Арсеналом. А на внутренней арене был отрезок со всего двумя победами в 9 турах, в сочетании еще и с вылетом из кубка. Потом результаты резко наладились, но все равно Аяксу уступили - и в очной встрече, и в целом сейчас отстают заметно в турнирной таблице.

Статистика личных встреч

После упомянутого поражения в Суперкубке ПСВ успел выиграть и в чемпионате, и в кубке.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у гостей есть небольшое, но преимущество. Тут обе стороны в отличной форме - ставим на то, что вечные враги пробьют отметку в больше 3,0 голов (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Фейеноорд
11 мая 2025 -
15:30
ПСВ Эйндховен
Тотал больше 3 1.61 Сделать ставку

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Фейеноорд ПСВ чемпионат Нидерландов по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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