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Чемпионат Германии
Байер
11.05.2025 16:30 - : -
Боруссия Д
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Германия
11 мая 2025, 04:49 | Обновлено 11 мая 2025, 04:50
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Байер – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок 33-го тура состоится 11 мая и начнется в 16:30 по Киеву

11 мая 2025, 04:49 | Обновлено 11 мая 2025, 04:50
8
0
Байер – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

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11 мая, в центральной битве 33 тура Бундеслиги, между собой сыграют Байер и Боруссия Дортмунд. Матч начнется в 16:30 по киевскому времени.

Байер

«Фармацевты» не смогли выдать такой яркий сезон, как прошлый, но попытались навязать борьбу Баварии за чемпионство. За два тура до конца чемпионата команда вторая в Бундеслиги, независимо от исхода последних встреч, позиция уже не изменится.

У Байера был шанс побороться за трофей в Кубке Германии, где клуб добрался до полуфинала, а там уступил в гостях представителю третьего дивизиона Арминии – 1:2. Пока непонятно, как будет выглядеть команда в следующем сезоне, ведь точно уйдет главный тренер Хаби Алонсо, который возглавит мадридский Реал. По слухам, новым коучем может стать Сеск Фабрегас, возглавляющий сейчас Комо.

В последнем туре Байер даже без мотивации сумел отыграться на выезде против Фрайбурга с 0:2, в итоге 2:2, а сопернику очень нужна была победа.

Боруссия Дортмунд

«Шмели» изначально сделали ставку на Лигу чемпионов, но когда вылетели с турнира, переключились на Бундеслигу. Команда сделала серьезный рывок, 5 побед в шести встречах, один раз сыграли вничью, причем в гостях против Баварии.

Боруссия пятая в турнирной таблице, отставание от четвертого Фрайбурга всего один балл. Для попадания в Лигу чемпионов от Германии, надо завершить чемпионат в первом квартете.

В последнем туре «шмели» не оставили шансов Вольфсбургу на своем поле, одержав разгромную победу со счетом 4:0, по дублю оформили Гирасси и Адейеми. Теперь важно набирать максимум очков, ожидая осечки конкурентов.

Личные встречи

Встреча первого круга запомнилась высокой результативностью, уже к 19-й минуте, команды забили целых четыре мяча. Потом, соперники успокоились, Байер в итоге праздновал выездную победу со счетом 3:2.

Прогноз

Изначально Байер был фаворитом встречи, а сейчас командам дают равные шансы на успех. Движение котировок выглядит логично, ведь турнирная мотивация есть только у гостей.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Байера – 2,63, ничья – 4,03, победа Боруссии Дортмунд – 2,43. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Жду от соперников интересного и непредсказуемого матча, в котором ставлю на тотал больше 3 голов за 1,74.

Прогноз Sport.ua
Байер
11 мая 2025 -
16:30
Боруссия Д
Тотал больше 3 1,74 Сделать ставку

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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