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Чемпионат Испании
Барселона
11.05.2025 17:15 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
11 мая 2025, 02:33 |
79
0

Барселона – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 35-го тура Ла Лиги 2024/25 11 мая в 17:15 по Киеву

11 мая 2025, 02:33 |
79
0
Барселона – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

11 мая состоится матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Поединок пройдет на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В таблице чемпионата Испании подопечные Ханси Флика с 79 очками занимают первое место. У коллектива Карло Анчелотти 75 пунктов и вторая позиция.

В первом круге испанского первенства (11-й тур) сине-гранатовые разгромили сливочных со счетом 4:0 благодаря дублю Роберта Левандовски и голам Ламина Ямаля и Рафиньи.

Барселона – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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