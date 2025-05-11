11 мая состоится матч 35-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Поединок пройдет на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В таблице чемпионата Испании подопечные Ханси Флика с 79 очками занимают первое место. У коллектива Карло Анчелотти 75 пунктов и вторая позиция.

В первом круге испанского первенства (11-й тур) сине-гранатовые разгромили сливочных со счетом 4:0 благодаря дублю Роберта Левандовски и голам Ламина Ямаля и Рафиньи.

Барселона – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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