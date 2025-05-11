Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Тревожные новости из семьи Гвардиолы. Это таки случится
Другие новости
11 мая 2025, 01:46 |
113
0

ФОТО. Тревожные новости из семьи Гвардиолы. Это таки случится

Пеп Гвардиола и Кристина Серра таки подпишут развод

11 мая 2025, 01:46 |
113
0
ФОТО. Тревожные новости из семьи Гвардиолы. Это таки случится
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола и Кристина Серра

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола всё ещё находится в процессе развода с женой Кристиной Серра, несмотря на слухи о примирении.

Об этом сообщили испанские журналистки Лаура Фа и Лорена Васкес в подкасте Las Mamarazzis.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

По их словам, пара живёт раздельно и не планирует восстанавливать отношения.

Несмотря на хорошие отношения и редкие встречи, воссоединение не предвидится.

Инициатором расставания стала Кристина, недовольная тем, что Гвардиола отдаёт приоритет работе, а не семье.

По теме:
ФОТО. У двух футболисток родился ребенок. Вот как назвали
ВИДЕО. Звезда Барселоны снялся в забавной рекламе Beats by Dre
ВИДЕО. Крестник Месси — новый гений футбола? Видео, которое всех поразило!
фото lifestyle Пеп Гвардиола Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: El Periodico
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хавбек Барселоны не сыграет в Эль-Классико. Флик потерял в него веру
Футбол | 10 мая 2025, 12:38 1
Хавбек Барселоны не сыграет в Эль-Классико. Флик потерял в него веру
Хавбек Барселоны не сыграет в Эль-Классико. Флик потерял в него веру

Марк Касадо вряд ли получит игровые минуты против «Реала»

Рой Джонс назвал бой, в котором Усик должен был проиграть
Бокс | 10 мая 2025, 08:52 2
Рой Джонс назвал бой, в котором Усик должен был проиграть
Рой Джонс назвал бой, в котором Усик должен был проиграть

Американский боксер вспомнил удар Дюбуа в первом поединке

Ноттингем Форест – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 11.05.2025, 01:02
Ноттингем Форест – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ноттингем Форест – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Игрок Динамо, который играл за сборную Украины, не хочет возвращаться
Футбол | 10.05.2025, 20:20
Игрок Динамо, который играл за сборную Украины, не хочет возвращаться
Игрок Динамо, который играл за сборную Украины, не хочет возвращаться
Все согласовано. Шахтер нашел нового главного тренера
Футбол | 10.05.2025, 07:47
Все согласовано. Шахтер нашел нового главного тренера
Все согласовано. Шахтер нашел нового главного тренера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Будет играть в клубе топ-уровня. Инсайдер назвал сумму трансфера Зинченко
Будет играть в клубе топ-уровня. Инсайдер назвал сумму трансфера Зинченко
09.05.2025, 02:30 1
Футбол
Алонсо отказал Реалу. Хаби не хочет выполнять просьбу мадридцев
Алонсо отказал Реалу. Хаби не хочет выполнять просьбу мадридцев
10.05.2025, 00:40
Футбол
Александр УСИК: «Если бы не он, то Украины просто бы не стало»
Александр УСИК: «Если бы не он, то Украины просто бы не стало»
09.05.2025, 08:13 63
Бокс
Неожиданно: чемпионка Australian Open 2025 вылетела из супертурнира в Риме
Неожиданно: чемпионка Australian Open 2025 вылетела из супертурнира в Риме
10.05.2025, 15:22 1
Теннис
Перес шокирован. Реалу сделали сенсационное предложение по Лунину
Перес шокирован. Реалу сделали сенсационное предложение по Лунину
09.05.2025, 07:41 8
Футбол
Александр УСИК: «Знаете, почему в Украине такие классные боксеры?»
Александр УСИК: «Знаете, почему в Украине такие классные боксеры?»
09.05.2025, 09:22 4
Бокс
«Он победит нокаутом». Известный боксер – о реванше Усика и Дюбуа
«Он победит нокаутом». Известный боксер – о реванше Усика и Дюбуа
10.05.2025, 11:45
Бокс
День нулевых ничьих. Таблица УПЛ после потерь очков Динамо и Шахтером
День нулевых ничьих. Таблица УПЛ после потерь очков Динамо и Шахтером
10.05.2025, 06:23 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем