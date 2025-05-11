ФОТО. Тревожные новости из семьи Гвардиолы. Это таки случится
Пеп Гвардиола и Кристина Серра таки подпишут развод
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола всё ещё находится в процессе развода с женой Кристиной Серра, несмотря на слухи о примирении.
Об этом сообщили испанские журналистки Лаура Фа и Лорена Васкес в подкасте Las Mamarazzis.
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По их словам, пара живёт раздельно и не планирует восстанавливать отношения.
Несмотря на хорошие отношения и редкие встречи, воссоединение не предвидится.
Инициатором расставания стала Кристина, недовольная тем, что Гвардиола отдаёт приоритет работе, а не семье.
😘 Pep Guardiola ve eşi Cristina Serra #İstanbul23 pic.twitter.com/xyU5UnsEKB— Spor Arena (@sporarena) June 10, 2023
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