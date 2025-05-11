Другие новости11 мая 2025, 01:08 |
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ВИДЕО. Звезда Барселоны снялся в забавной рекламе Beats by Dre
Ламин Ямаль раскрыл новую сторону себя в рекламном ролике
11 мая 2025, 01:08 |
98
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Звезда «Барселоны» Ламин Ямаль стал лицом новой рекламы наушников Beats by Dre.
Футболист выложил ролик на своей странице в Instagram.
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В видео он ищет наушники с идеальным звучанием, пока не встречает парня с Beats.
Напомним, Ямалю 17 лет, и он уже сотрудничает с крупными брендами. Например, Ламин подписал контракт с Adidas.
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