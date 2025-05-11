ВИДЕО. Звезда Барселоны снялся в забавной рекламе Beats by Dre

Звезда «Барселоны» Ламин Ямаль стал лицом новой рекламы наушников Beats by Dre.

Футболист выложил ролик на своей странице в Instagram.

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В видео он ищет наушники с идеальным звучанием, пока не встречает парня с Beats.

Напомним, Ямалю 17 лет, и он уже сотрудничает с крупными брендами. Например, Ламин подписал контракт с Adidas.