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11 мая 2025, 01:08 |
98
0

ВИДЕО. Звезда Барселоны снялся в забавной рекламе Beats by Dre

Ламин Ямаль раскрыл новую сторону себя в рекламном ролике

11 мая 2025, 01:08 |
98
0
ВИДЕО. Звезда Барселоны снялся в забавной рекламе Beats by Dre
Instagram. Ламин Ямаль

Звезда «Барселоны» Ламин Ямаль стал лицом новой рекламы наушников Beats by Dre.

Футболист выложил ролик на своей странице в Instagram.

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В видео он ищет наушники с идеальным звучанием, пока не встречает парня с Beats.

Напомним, Ямалю 17 лет, и он уже сотрудничает с крупными брендами. Например, Ламин подписал контракт с Adidas.

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видео Ламин Ямаль Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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