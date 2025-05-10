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Чемпионат Испании
Бетис
11.05.2025 22:00 - : -
Осасуна
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Испания
10 мая 2025, 23:55 |
21
0

Реал Бетис – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Матч начнется 11 мая в 22:00 по Киеву

10 мая 2025, 23:55 |
21
0
Реал Бетис – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФК Реал Бетис

В воскресенье, 11 мая состоится матч 35-го тура чемпионата Испании между «Реал Бетисом» и «Осасуной». Игра стартует в 22:00 по киевскому времени.

Реал Бетис

На данный момент команда занимает 6 место в Ла Лиге и имеет 57 очков на своем счету. Расстояние до зоны Лиги чемпионов за 4 матча до завершения турнира составляет 4 очка, поэтому коллектив еще сразится за нее против «Атлетика Бильбао» и «Вильярреала». Из Кубка Испании «Бетис» вылетел в 1/8 от «Барселоны», а в Лиге конференций уже дошел до финала, где скоро сыграет против лондонского «Челси».

Осасуна

После 34 игр команда имеет 44 очка и находится на 11-й позиции в таблице. 3 очка отделяют коллектив от зоны Лиги конференций и всего на 2 больше зоны Лиги Европы. В кубке клуб потерпел поражение от «Реал Сосьедад» на стадии четвертьфинала.

Личные встречи

В последних 5 очных играх «Бетис» одерживал победу трижды, 2 другие игры завершились выигрышем «Осасуны» (в том числе 1 раз в серии пенальти). Матч 1-го круга этого сезона закончился победой «зелено-белых» со счетом 1:2.

Интересные факты

  • За последние 15 матчей в Ла Лиге только «Барселона» получила больше очков (41), чем «Бетис» - 32.
  • В 17-х играх на выезде в этом сезоне «Осасуна» получила 14 очков – 6-й худший показатель лиги.
  • В последний раз «Осасуна» обыгрывала «Бетис» в основное время на его домашнем стадионе еще в далеком 2014 году.

Возможные стартовые составы

Реал Бетис: Адриан – Перро, Натан, Менди, Руибаль – Форнальс, Альтимира – Родригес, Иско, Антони – Кучо

Осасуна: Эррера – Бретонес, Эррандо, Катена, Бойомо, Аресо – Орос, Торро, Ибаньес – Будимир, Гарсия

Прогноз

«Бетис» сейчас находится в очень хорошей форме и борется за попадание в ЛЧ, и не думаю, что «Осасуна» станет для него серьезной проблемой. Я поставлю на победу «Реала Бетис» с форой -1 и коэффициентом 2.13.

Прогноз Sport.ua
Бетис
11 мая 2025 -
22:00
Осасуна
Реал Бетис с форой -1 2.13 Сделать ставку

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Бетис Осасуна чемпионат Испании по футболу Ла Лига прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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