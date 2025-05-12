Испания12 мая 2025, 04:42 |
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Перес после катастрофы с Барселоной решил, что этот трансфер необходим
Мадридцы нацелились на Дина Хейсена
12 мая 2025, 04:42 |
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Мадридский «Реал» после неубедительных результатов в этом сезоне решил подписать еще одного центрбека.
По информации Defensa Central, руководство мадридского клуба мечтает о подписании испанского защитника Дина Хейсена из клуба «Борнмут». В клубе понимают, что им придется бороться за подписание Дина с рядом топовых команд, но в Мадридце к этому готовы.
Сам Хейсен желает перейти именно в «Реал», что является весомым фактором в этой трансферной саге. Ранее сообщалось, что в борьбу за трансфер Хейсена вступил «Челси».
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