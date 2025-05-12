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  4. Перес после катастрофы с Барселоной решил, что этот трансфер необходим
Испания
12 мая 2025, 04:42 |
229
0

Перес после катастрофы с Барселоной решил, что этот трансфер необходим

Мадридцы нацелились на Дина Хейсена

12 мая 2025, 04:42 |
229
0
Перес после катастрофы с Барселоной решил, что этот трансфер необходим
Getty Images/Global Images Ukraine. Дин Хейсен

Мадридский «Реал» после неубедительных результатов в этом сезоне решил подписать еще одного центрбека.

По информации Defensa Central, руководство мадридского клуба мечтает о подписании испанского защитника Дина Хейсена из клуба «Борнмут». В клубе понимают, что им придется бороться за подписание Дина с рядом топовых команд, но в Мадридце к этому готовы.

Сам Хейсен желает перейти именно в «Реал», что является весомым фактором в этой трансферной саге. Ранее сообщалось, что в борьбу за трансфер Хейсена вступил «Челси».

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Дин Хейсен Реал Мадрид Борнмут трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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