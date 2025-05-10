Защитник Оболони: «Ничья с ЛНЗ для нас – позитив»

В 28 туре УПЛ по футболу противостояние «Оболони» и ЛНЗ завершилось вничью – 0:0.

Защитник «пивоваров» Владислав Приймак эксклюзивно для Sport.ua рассказал остались ли участники матча довольны ничьей.

«Обе команды прилагают усилия, чтобы избежать переходных поединков за право в следующем сезоне выступать в элите и искали счастья у чужих ворот. Кстати, сценарий сегодняшнего матча был похож на тот, что состоялся в первом круге в Черкассах. Мячом чаще владели футболисты ЛНЗ, мы же были заточены контратаковать после подборов в переходной фазе.

Как по мне, ничейный итог – справедливый, в конце концов, соперники создали практически одинаковое количество голевых моментов, однако с прицелом не все было в порядке. Вот почему, убежден, нам грех жаловаться на результат, добытое очко обязательно пригодится «Оболони» и ЛНЗ на финише».

Сейчас в активе футболистов «Оболони» 29 очков и они десятые в чемпионате.

Ранее сообщалось о том, что «Оболонь» и ЛНЗ сыграли вничью.