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Украина. Премьер лига
10 мая 2025, 22:25 |
45
0

Защитник Оболони: «Ничья с ЛНЗ для нас – позитив»

Владислав Приймак подытожил игру с ЛНЗ

10 мая 2025, 22:25 |
45
0
Защитник Оболони: «Ничья с ЛНЗ для нас – позитив»
ФК Оболонь. Владислав Приймак

В 28 туре УПЛ по футболу противостояние «Оболони» и ЛНЗ завершилось вничью – 0:0.

Защитник «пивоваров» Владислав Приймак эксклюзивно для Sport.ua рассказал остались ли участники матча довольны ничьей.

«Обе команды прилагают усилия, чтобы избежать переходных поединков за право в следующем сезоне выступать в элите и искали счастья у чужих ворот. Кстати, сценарий сегодняшнего матча был похож на тот, что состоялся в первом круге в Черкассах. Мячом чаще владели футболисты ЛНЗ, мы же были заточены контратаковать после подборов в переходной фазе.

Как по мне, ничейный итог – справедливый, в конце концов, соперники создали практически одинаковое количество голевых моментов, однако с прицелом не все было в порядке. Вот почему, убежден, нам грех жаловаться на результат, добытое очко обязательно пригодится «Оболони» и ЛНЗ на финише».

Сейчас в активе футболистов «Оболони» 29 очков и они десятые в чемпионате.

Ранее сообщалось о том, что «Оболонь» и ЛНЗ сыграли вничью.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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