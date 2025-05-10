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Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
11.05.2025 19:30 - : -
Алавес
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Испания
10 мая 2025, 21:44 | Обновлено 10 мая 2025, 21:47
51
0

Атлетик Бильбао – Алавес. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании

Матч начнется 11 мая в 19:30 по Киеву

10 мая 2025, 21:44 | Обновлено 10 мая 2025, 21:47
51
0
Атлетик Бильбао – Алавес. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании
ФК Атлетик Бильбао

В воскресенье, 11 мая состоится матч 35-го тура чемпионата Испании между «Атлетиком Бильбао» и «Алавесом». Игра начнется в 19:30 по Киеву.

Атлетик

Очень хороший сезон проводит баскская команда – после 34 игр она находится на 4 месте в лиге и имеет 61 очко на счету. Отрыв в зону Лиги Европы составляет 4 балла, поэтому, скорее всего, команда квалифицируется в Лигу чемпионов по итогам сезона. В Кубке Испании коллектив потерпел поражение от «Осасуны» на стадии 1/8 финала, а Лигу Европы покинул в ½, проиграв «МЮ» со счетом 1:7 по сумме двух игр.

Алавес

Команда активно продолжает борьбу за сохранение прописки – сейчас от зоны вылета ее отделяет 3 очка. Конкурентами клуба являются «Леганес» и «Лас-Пальмас», но пока именно «Алавес» считается фаворитом. Из кубка страны «сине-белые» вылетели в 1/32 от «Депортиво Минеры» из Сегунды КИФФ.

Личные встречи

За последние 5 игр статистика на стороне басков – 3 победы «Атлетика» и 2 ничейных результата. Матч 1-го круга в этом сезоне завершился вничью 1:1.

Интересные факты

  • В последних 5 играх во всех турнирах «Атлетик» одержал всего 1 победу - против «Лас-Пальмаса» со счетом 1:0.
  • У «Атлетика» лучшая оборона в этом сезоне Ла Лиги – 26 пропущенных голов в 34 поединках.
  • За 5 прошлых игр в чемпионате обе команды завоевали по 8 очков.

Возможные стартовые составы

Атлетик: Симон – Бойро, Передес, Вивиан, где Маркос – Хаурегисар, где Галаррета – Гомес, Каналес, Джало – Саннади

Алавес: Сивера – Санчес, Моуриньо, Гарсес, Теналья – Бланко, Хордан – Аленья, Гуриди, Висенте – Гарсия

Прогноз

Обе команды не забивают большого количества голов в этом сезоне, поэтому я поставлю на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.5.

Прогноз Sport.ua
Атлетик Бильбао
11 мая 2025 -
19:30
Алавес
Тотал меньше 2.5 1.5 Сделать ставку

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Атлетик Бильбао Алавес чемпионат Испании по футболу Ла Лига прогнозы на футбол прогнозы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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